新保集团300万元基金 促进医疗行政人员职业发展

新保集团和ACE团队基金会启动一项300万元的基金，促进新保集团医疗行政人员的职业发展，除了培养专业技能，也让他们有机会到海外进行交流和学术研讨。

这项医疗行政人员发展基金（Healthcare Administrators Fund）是首次针对新保集团医疗行政人员而设的基金，由新保集团和ACE团队基金会（ACE Team Foundation）分别贡献150万元。

新保集团旗下约有4600名医疗行政人员，占员工总数的15％。他们负责支持医疗保健系统的日常运作和行政框架，包括研究、运营、财务、人力资源、教育和通讯等多个领域。

符合条件的医疗行政人员将由上司提名，并接受评估。成功获得提名者可以申请培训基金。医疗行政人员可以通过教育与培训提升自己，也可以到海外跟其他国家的行政人员进行学术交流，然后把所学的带回新加坡。

马善高：医疗保健管理 须采取更有效与创新战略

2023年新加坡医疗管理大会在星期三（8月16日）举办，社会及家庭发展部长兼卫生部第二部长马善高致辞时指出，在医疗保健管理方面采取更有效、更创新的战略是必须的，为确保医疗保健系统的可持续发展，新加坡必须发展医疗服务和管理模式。他说，医疗保健管理并不局限于机构的四面围墙内，必须跨学科合作，包括医疗行政人员与其他伙伴的广泛合作。

在新保集团公共联系部门服务的高级执行员曾芳琳（30岁）说，作为一名年轻的医疗行政人员，她对新启动的医疗行政人员发展基金感到兴奋。有了这项基金，她就可以寻找机会学习新技能、增加见识包括更了解不断发展的医疗保健管理领域。

44岁的新保集团营运部门副主任林志忠也在受访时说：“医疗保健系统内的业务要求是高度专业的，必须提升医疗行政人员的职业发展，让大家有可持续的就业技能，也为塑造医疗保健领域带来重要的作用。”

另一方面，ACE团队基金会也会额外拨款150万元给新保集团所属的职场乐趣提升措施（Joy at Work initiatives），以支持医疗工作人员维持身心健康。

ACE团队基金会由本地科技公司Grab的联合创办人兼总裁陈炳耀与太太童维创立，从2021年创立至今捐助不少医疗组织，如广惠肇留医院、儿童癌症基金会和全国肾脏基金会等。