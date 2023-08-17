洗钱案一被告苏海金躲沟渠被警围捕 被捕照片曝光

苏海金跳阳台、躲沟渠，难逃法眼，最终被八名执法人员围捕。

《新明日报》记者星期四（8月17日）早上走访时，一名受访者透露，苏海金被捕时正好有人目击过程。受访者也提供了执法人员星期二（15日）早上约7时的捉人画面。

照片显示，一名穿着短衣短裤的赤脚男子，在洋房外的沟渠附近被制伏，身旁共有八名执法人员，其中四人还套上了头套。

该名不愿透露姓名的受访者说，苏海金是洋房的租户，大约在2019年搬入。

“他与太太极少露面，往往都经地下停车场出入，再加上搬入后种了许多树，让人感觉举止神秘。”

称非拒捕：以为仇家上门



被告苏海金在庭上透露，自己并非拒捕，只是误以为仇家上门，一探究竟时不慎跌出阳台，之后又听到类似有人开枪的声音，才会躲进沟渠内逃命。

控方星期三（16日）晚上在庭上说，由于案件涉及人士众多，而且有证据显示他们有关联，加上调查还在初步阶段，要求法官将10人继续还押，接受调查和录口供。

控方透露，被告之一的苏海金在警察上门时，从二楼阳台跳下，手脚骨折，被发现时躲在沟渠内。事后，他被送院治疗，警方还未与苏海金录口供。控方也透露，待苏海金出院后，将会安排他还押在中央警署。

苏海金没有聘请代表律师，他通过视讯面控，花了一段时间解释自己并非拒捕。

苏海金说，他去年7月到迪拜一家酒吧时，认识了一名在酒吧工作的女郎，两人之后发生关系。苏海金回到新加坡后，突然接到一名男子的电话，对方称是女郎的男友，要苏海金赔偿10万元。

对方还恐吓说，如果苏海金不肯给钱，就会找人到他的家，后果不堪设想。

苏海金表示，警方上门的前一晚，他外出庆祝妻子的生日，喝了一瓶半的葡萄酒，凌晨三四时才回家。

苏海金称被敲门声惊醒，并不知道门外是警察，以为是迪拜的仇家找上门，因此走到阳台外，打算探个究竟，不慎从约四米半的高处跌下。倒地后，他称听见房间传来“碰”的一声，以为有人在房内开枪，于是慌忙地逃到附近的沟渠里。

苏海金称，他没有拒捕，警察找到他时，他也完全配合。他还说，阳台下方不远处有一个四米长的沙发，若真心要逃，大可跳到沙发上，无须受皮肉之苦。

完整报道，请翻阅2023年8月17日的《新明日报》。