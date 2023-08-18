黄循财：储备金增长“勉强跟上”经济增幅 我国未过度储蓄

新加坡每年可把最多一半储备金投资回报拨入国家预算，另一半则放回储备金里。副总理兼财政部长黄循财强调，我国并未过度储蓄，因为转回储备金的投资回报，只是“勉强跟得上”经济增长的幅度。

他说：“归入储备金的部分是重要的。因为如果我们不把任何回报转回储备金，那储备金的价值就会随着时间的推移而流失。”

黄循财针对储备金课题接受英语新闻台CNA访问时，谈到储备金和净投资回报贡献（Net Investment Returns Contribution，简称NIRC）的使用。这部纪录片星期三（8月16日）在CNA的YouTube频道播出。

储备金增长“勉强跟得上”经济增长

黄循财说，有些人觉得从NIRC中多拿一点又何妨；另一个误解是，人们认为新加坡的储备金已经很多了，多拿一些也无害。

“假设我们的储备金实际回报率约为4％，我们拿一半，也就是2％拨入财政预算，另2％回到储备金。国家每年的经济增幅约为2％。如果储备金以2％左右的速度增长，经济增幅也是约2％，这意味着储备金的增长只是勉强跟得上经济，我们并没有过度储蓄。”

NIRC指的是储备金投资回报中，可用于政府支出的部分。NIRC于2009年刚推出时，只占政府总收入不到15％，到了2022年增至19.7％。

它由两个部分组成：一、新加坡政府投资公司、新加坡金融管理局，以及淡马锡控股所管理资产，最多50％净投资回报（Net Investment Returns）；二、投资积累储备金（past reserves）的净投资收入（Net Investment Income），最多50％。

储备金的用途包括，抑制通货膨胀、填海造地、保障公积金存款可得的利息，以及在遇到危机时协助新加坡渡过难关等。

应对冠病疫情 储备金扮演关键角色

黄循财说，冠病疫情暴发后，到了2020年3月政府知道情况会很糟，国家须推出额外措施，但是政府并没有多余的财政资源，他们因此请示总统动用储备金。

若不动用储备金，他说，那唯一的选项就是借贷，多数国家都那么做。借贷存在许多不确定因素，会影响我国做出反应的速度和果断能力。新加坡是首个取得辉瑞疫苗的亚洲国家，之所以能做到这点，储备金扮演关键角色。

“我们很感激能有一个应急基金。这是非常特殊的，全球很少有其他国家拥有我们所拥有的。我肯定如果未来面临任何冲击、紧急情况、灾难，甚至可能是比过去三年冠病疫情更大的灾难，我们可以依靠储备金来应对冲击，必要时重建新加坡，并确保我们继续前进。”

在2020至2022财政年间，政府提取近400亿元以应对疫情造成的影响。