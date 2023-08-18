涉洗黑钱被告苏海金爱炫富 高调常开派对

跳楼拒捕的苏海金被指，住家犹如“娱乐室”，庭院有迷你高尔夫球场，地下室建有卡拉OK，平日爱炫富，出行高调，经常在晚上开派对。

知情者受访时说，苏海金于携妻儿迁入位于武吉知马友和园（Ewart Park）的优质洋房，父母与朋友就住在附近，父母偶尔会步行到儿子家中，苏海金也常邀请朋友们上门狂欢。

“他的家就好像一个‘娱乐室’，庭院有一个宽敞的迷你高尔夫球场，地下室建有卡拉OK，常邀请朋友深夜来聚会。”

据了解，即时是冠病期间，也可听见苏海金家中传来疑似举办派对的声响。

“如果晚上9时来这里看的话，你就会看见放置在他院中，树木之间的兔子灯会全部亮起，非常耀眼。”

此外，苏海金与社会名人在乌节路吃饭后，还会分享这些照片给认识的人，以炫耀自己的人脉，加上平时的高调做派，其实早已引起有些人的不满。

苏海金拒捕从阳台跳下楼时，玻璃栏杆因撞击力出现裂痕，疑是他慌忙中撞上所致。

疑苏海金逃跑时不慎撞上玻璃，阳台围栏出现裂痕。（徐颖荃摄）

携妻儿来新 太太年初诞第四胎

携妻儿来新，苏海金太太今年初诞下第四胎。

根据《海峡时报》报道，苏海金于2017年开始租住一间位于马林百列的银海公寓（Silversea）单位。

据悉，苏海金之后于2019年带着妻子和两儿一女，搬入一间位于乌节路格兰芝路的格美华庭（Gramercy Park）复式顶层公寓（duplex penthouse）单位。

苏海金家中庭院被高大的树木包围，遮蔽外人望入家中的视线。（徐颖荃摄）

2021年，他们一家又搬到友和园优质洋房（Good Class Bungalow，简称GCB），月租高达8万元。

据知情者说，苏海金在同一项开发项目中，至少购买了三间单位。

他透露，友和园优质洋房的用餐区设有火锅架，一家人常在家中茶室举办派对和聚餐，还有数名调酒师和职员在旁伺候，生活极为奢华。

完整报道，请翻阅2023年8月18日的《新明日报》。