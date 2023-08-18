本地研究团队推荐两款抗生素 治疗无并发症尿道感染

本地一项研究显示，市面上其中两款抗生素在治疗无并发症尿道感染的成功率比较高，研究团队因此推荐患者使用。卫生部也将在今年11月更新有关尿道感染的治疗指南。

新加坡国立大学综合诊疗所和国大医学组织对综合诊疗所患者进行研究后，推荐让无并发症尿道感染（Uncomplicated Urinary Tract Infections）患者使用其中两款抗生素——阿莫西林克拉维酸钾（Amoxicillin-Clavulanate）和呋喃妥因（Nitrofurantoin），病患服用三至七天后，情况有所改善。

研究团队2019年至2021年对六家综合诊疗所的近3200名患有无并发症尿道感染的女性患者进行研究。她们的年龄介于18岁至50岁。

服用获推荐两款抗生素 治疗失败率仅4.05%

当中，有2247人服用了阿莫西林克拉维酸钾或呋喃妥因抗生素，治疗失败率仅4.05%。

另外，有947人治疗时服用环丙沙星（Ciprofloxacin）和复方新诺明（Co-trimoxazole），治疗失败率较高，大约5.81%。

参与研究的许苇奇副顾问医生也指出，本地对泌尿道感染的诊断、检查和管理不够理想，须要加强对医生的教育，卫生部计划在今年11月推出新的治疗指南。此外，大肠杆菌（Escherichia Coli）是引发泌尿道感染的常见细菌。

连续三个月服用呋喃妥因 患者病情好转

24岁的患者周雪泞在受访时说，泌尿道反复感染影响了她的日常生活和工作，严重的时候每两周就须要就医，情况维持了大约两年。她后来在武吉巴督综合诊疗所接受治疗，连续三个月服用呋喃妥因后，总算好转与康复。

由于生理结构不同，女性会比男性更容易面对泌尿道感染的问题。主要是女性的尿道较短和较宽，并且尿道口、阴道口、肛门距离近，肛门和阴道口附近容易有细菌，这些细菌会通过短而直的尿道进入到体内，容易导致泌尿道感染。

除此以外，女性私处环境偏酸、妇科疾病的刺激、身体内雌性激素水平的变化等等，都会使泌尿道感染的概率增加。