移民局前人员收两女钱和性贿赂 控方要求判监至少45个月

一名移民与关卡局人员接受两名中国女子的金钱和性贿赂，以帮助她们取得特别准证，控方指被告知法犯法须严惩，促请法官判他坐牢至少45个月。

被告是49岁的张伟平，面对12项抵触防止贪污法令的控状。法官早前裁定他其中八项罪名成立，其余四项无罪。

被告案发时是移民与关卡局人员。根据控状，被告在2018年7月至2019年7月期间，以帮助中国籍的梁青兰（37岁）和成文娟（32岁）取得特别准证为由，接受两人提供的金钱和性贿赂。

被告向梁青兰收取约2140元贿款、7000人民币（约1428新元）贷款和一台苹果手机，也接受了两次性贿赂。梁青兰也触犯防止贪污法令和其他罪名，已被判坐牢25周和罚款8000元。

至于成文娟，被告则接受她提供的免费按摩和性服务，也企图收取1500元贿款。由于成文娟在认罪前坠楼身亡，无法出庭供证，因此涉及成文娟的四项控状，法官判被告无罪。

案件星期五（8月18日）在国家法院过堂，控方和被告律师分别做出陈词和求情。

被告熟悉移民局运作 助女子取得特别准证居留

控方指出，被告熟悉移民局的运作，他利用这一点透露机密资料，以帮助他人顺利取得特别准证继续留在新加坡。

主控官说，新加坡对贪污行为采取零容忍政策，被告身为公务员却明知故犯，受贿行为将导致公众对移民局失去信任，也将危及移民局的保安系统。此外，被告不让梁青兰知道自己的真实名字，沟通时也以通话方式进行，不留下任何短信对话，是有意隐瞒他索贿的事实。对此，控方促请法官判被告坐牢45个月到52个月。

被告的律师则说，被告曾在情报部工作了12年，表现优异，也曾获奖无数。律师称，被告当时正在物色新的线人，过程中难免存在利益上的往来。至于被告使用假名，律师指称这是移民局的运作模式。坐在被告栏的被告听律师这么说时，还点了点头。

律师还说，是梁青兰主动找被告帮忙和给他金钱，恳求法官判处被告比梁青兰轻的刑罚。

法官将在下周一（8月21日）下判。