三名有意参选总统者抓紧周末时间走访全岛各地

参加总统选举的新加坡政府投资公司（GIC）前首席投资官黄国松和职总英康前总裁陈钦亮，都把前国务资政尚达曼视为最主要竞争对手；而尚达曼在提名日之前的星期六（8月19日），从早到晚一共出席了六场活动。

即将在9月1日举行的总统选举正式竞选期为九天，当中只有一个周末。刚在星期五（18日）获颁候选人合格证书的三名有意参选者，抓紧在下星期二（22日）提名日之前的这个周末到全岛各地“热身”。

黄国松一共走访了两个地点。上午，他在勿洛南第16座巴刹与熟食中心，中午则到高文巴刹与熟食中心。未婚妻刘以真一直陪伴左右。

黄国松（中）星期六中午到高文巴刹与熟食中心与食客们交流互动。（白艳琳摄）

黄国松视尚达曼为最大的竞争对手

黄国松在高文受访时说，尚达曼是他最大的竞争对手，并把这场选战比喻为“大卫战胜歌利亚”。大卫（David）和歌利亚（Goliath）对战时，处于劣势的大卫运用机智打败了巨人歌利亚，后世以此形容弱小者出乎意料地击败强大的敌人。

他说：“这是有可能的。我希望新加坡人民能够帮助大卫。”

他也重申，他参选总统不是为了权力、名声和金钱，而是为了让人民行使投票权，以及守护国家储备。

黄国松接受采访时吸引大批公众围观，他也同食客和摊主亲切互动。他除了与他们握手闲聊，还抱起小孩合影，在遇见坐轮椅的残障者时，蹲下与对方交谈。

尚达曼：总统对外代表国家 对内凝聚人民

尚达曼（中）与夫人珍一藤木（右）出席在YWCA举办的青年对话会，讨论社会流动性和其他重要社会议题。（邝启聪摄）

尚达曼则是上午先到新报业媒体新闻中心参加《淡米尔之声》（Tamil Murasu）举办的对话会，中午到东部的洛阳大伯公宫，下午参加非营利组织Access的青年对话会。

他随后的三场活动包括在海南会馆的对话会以及参加社区活动，这些活动没有对媒体公开。

尚达曼在青年对话会上说，在眼下更充满不确定和多样化的环境中，总统对外代表国家，对内凝聚人民的传统角色更加重要。尚达曼夫人珍一藤木也是对话会讲员之一。

参加对话会的大约300名青年提问踊跃，就环境、精神健康、教育和社会流动性等课题进行讨论。尚达曼离场时也多次接受热情出席者的邀请合影留念。

不少反对阵营成员到场支持陈钦亮

陈钦亮（左二）星期六（19日）早上到海军部村庄熟食中心与民众互动。（卓祾祎摄）

陈钦亮星期六早上先是到海军部村庄熟食中心走访选民和派发传单，跟着从海军部搭地铁到裕廊东，沿途与乘客互动。现场未见夫人郑㛢𤪧的身影。

据《联合早报》记者观察，不少反对阵营成员到场支持，除了陈钦亮的附议者人民之声秘书长林鼎，曾参加全国大选的韩慧慧也在脸书直播她和陈钦亮同框。

反冠病疫苗组织“Healing the Divide”创办人许淑慈（Iris Koh，译音）也在团队附近徘徊。官司缠身的许淑慈早前也曾出现在商人吴振华出席的一场对话会。吴振华没有取得候选人合格证书，无法参选。

陈钦亮也将尚达曼视为最大的竞争对手。他受访时说：“我非常尊敬尚达曼，过去20多年来他为政府工作，拥有非常成功的事业。在这场选举中，他将是我最大的竞争对手。”