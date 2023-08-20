10亿元洗钱案起获数十只名表 拍卖价可达4000万元

警方在10亿元洗黑钱案中起获的数十只表，根据本地二手表商目测估值，如在拍卖行拍卖，总价格可达4000万元。

其中，最值钱的包括两只各值800万到900万元的百达翡丽（Patek Philippe）6002白金天文陀飞轮腕表（Sky Moon Tourbillon 6002G），以及一只约200万元的百达翡丽5002白金天文陀飞轮腕表。还有一只理查德米勒（Richard Mille）RMS10鲤鱼腕表，估值约110万元。

Watch Capital创办人黄智仁接受《联合早报》访问时说，根据警方提供的六张照片里的75只手表看来，这批起获的名表，有很多是顶级的。

虽然照片的清晰度不高，也有点模糊反光，但他仍然可以从中认出数只百万元级别的精品，其中最罕见的是百达翡丽6002G白金天文陀飞轮。他在仔细查看后，认为整批起获的名表当中，共有两只6002G，分别在不同的照片里，一只是黑色表盘，另外一只是蓝色表盘。

黄智仁说，这么少见的名表，他从业数年也只近距离鉴赏和摸过6002真品一次。约两年前，他在一名表商朋友那里鉴赏过，当时这款手表的价格约500万到600万元。现在一只天文陀飞轮腕表的价格已经炒到八九百万元。今年3月同款名表在网上拍卖时以580万美元（约788万新元）成交，创下网拍表价格新高。

表商：6002G天文陀飞轮腕表 百达翡丽只卖给最高端客户

黄智仁指出，像百达翡丽6002G天文陀飞轮腕表的生产数量非常少，属于精品中的精品。百达翡丽只会把它卖给最顶级的高端客户。要买这一只表，除了等候时间不能确定之外，百达翡丽也不会公开售卖给客户的一手价格。

他还说，有兴趣的买家，一般还要正式书面列出自己为什么想买这只表和对品牌的忠诚度等内容；而最终出不出售，必须由百达翡丽全球最高层的领导来决定。

黄智仁也猜测，这次起获的6002G天文陀飞轮腕表可能从二手市场以高价购得，而且未必是在新加坡二手市场，因为本地表商较少有存货，通常是等客户表明想买，再去其他地方调货。他猜测这些名表是来自香港、美国和中国大陆等地的二手市场。

Watch Capital创办人黄智仁估计，将来如果这批起获的名表拿出来拍卖，总价格可能高达4000万元。（档案照片）

除了三只不同的百达翡丽白金天文陀飞轮腕表外，他也从照片中看到百达翡丽其他精品和许多的理查德米勒精品，这些理查德米勒名表每只价值数十万元到超过100万元不等，其他还有劳力士彩虹迪（Rolex Daytona Rainbow）、百达翡丽星空（Celestial）、百达翡丽万年历表（Perpetual Calendar）等。

黄智仁笑说，如果将这批表拿出来拍卖，总价格可能高达4000万元，而他肯定抢先到拍卖现场，好好欣赏这些名表。