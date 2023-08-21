【活动】新加坡韩氏祠8月26日（星期六）下午3时至4时30分，在韩氏祠举办“小学高年级看图作文”工作坊，韩劳达主讲。除了讲解有关看图作文的出题要点和误区等课题，讲者也会在场解答疑问。入场免费，名额有限。报名电话：62949503



新加坡宗乡会馆联合总会9月2日（星期六）下午2时，在会馆举办“一季一谈·青年论坛：看新加坡教育系统如何培育全球化人才”。面对未来不断发展变化的需求，培养下一代的新加坡人成为适应能力强、自信的终身学习者。教育部长陈振声担任主讲嘉宾，主持人是周兆呈博士。入场免费。报名网址：http://bit.ly/3E6pcy8。电话：66436479



延陵吴氏总会9月19日（星期二）上午11时在胡姬乡村俱乐部（Orchid Country Club）举办第二届高尔夫球联谊赛，诚邀有兴趣的宗亲和友好单位加入赛事。欲知详情或报名请致电67371248，或WhatsApp至97113243，或电邮admin@yenlenggohclan.org.sg。



【课程】新加坡潮州八邑会馆8月25日起，每周五晚上7时30分至9时，在潮州大厦1楼开办潮州俗谚语与歌谣学习班。林仰忠主讲。共六节课，会员学费70元，非会员85元。报名链接：https://forms.gle/i69nBKDPRAPRzaHz5。电话：67382691或WhatsApp至96537718或电邮poitip@teochew.sg