国庆群众大会 你会关心的五大重点

不够存款退休怎么办？财神爷会再“慷慨解囊”吗？连串的政治事件会否推迟我国领导交接计划？

《联合早报》整理了李显龙总理星期天（8月20日）国庆群众大会的演说内容，你如果想买房子、担心退休生活，或是关心国家大事，以下宣布不容错过。

1. 共同前进配套 照顾“五六一族”

50岁及以上的中老年人，将可从新推出的“共同前进配套”（Majulah Package）中获益，特别是收入较低、财富较少的人。

配套根据收入和公积金储蓄的多寡分层提供援助，由就业、退休和保健储蓄花红三个部分组成。

就业储蓄花红（“Earn and Save” Bonus）将为仍在工作的中低收入者，每年提供400元至1000元的公积金花红。

公积金余额未达到基本存款的中老年新加坡公民，则将获得1000元至1500元的一次过退休储蓄花红（Retirement Savings Bonus）。这包括家庭主妇等没有工作的新加坡公民。

所有受益者也将获得500元至1000元的一次过公积金保健储蓄花红（MediSave Bonus）。

共同前进配套将花费大约70亿元，让大约140万名不同世代的中老年人受益。政府也会加强乐龄补贴、就业入息补助，以及退休户头配对填补等现有计划。

李总理说，共同前进配套将协助50多岁和60岁出头的“五六一族”满足退休需求，建国一代和立国一代也能将它视为国家58岁生日的礼物。

2. 让年长者家园更宜居 身心更健康

更多协助年长者改进住家设施的项目，不久后将能获得乐龄易计划（Enhancement For Active Seniors，简称EASE）的津贴。

这包括安装可折叠淋浴座椅，或加宽厕所门，方便轮椅人士。

目前，年长者已可通过乐龄易计划获得津贴，在家门安装斜坡道、安设厕所扶手和对地砖进行防滑处理。

年长者不久后可通过乐龄易计划获得津贴，在组屋浴室安装折叠座椅和更宽敞的厕所门等。（通讯及新闻部提供）

为打造更适合乐龄人士的居住环境，政府将为年长者常去的街道和连道加盖，并增加休息点。当局也会增设康疗花园、健身步道和运动器材。

政府还将推出乐龄SG（Age Well SG）新计划，与早前启动的健康SG计划相辅相成，促进年长者的身心健康。

李总理说，乐龄岁月要过得好，不单要预防疾病，身心皆要安康。本地有许多独居年长者，面对与社会脱节的风险。孤独感是威胁年长者身心健康的其中最大因素。

他强调，目前遍布全岛的活跃乐龄网络，将是协助年长者保持活跃、维持健康的重要资源。政府将扩大活跃乐龄网络，并且与社区伙伴合作，提升中心的服务以及覆盖面。

为协助年长者保持活跃，政府在全岛设立活跃乐龄站，让独居者也能定期参与社交活动。（通讯及新闻部提供）

3. 新组屋分类 让更多人负担得起地点优越的组屋

政府从2024年下半年开始，将在较优越的地点推出优选（Plus）地段组屋。这些组屋将获得比一般组屋更多的津贴，以缓和价格，让更多家庭有能力购买。

例如，勿洛市镇的碧湾（Bayshore）下来建设的组屋项目，会靠近地铁站、购物商场和实乞纳民众俱乐部等设施，这类组屋很有可能成为优选地段组屋。

新组屋到时不再以成熟或非成熟区划分，而是改以标准（Standard）、优选和黄金（Prime）地段分类。现有组屋和已预购的组屋不受影响。

为确保公平，优选地段组屋的售屋条件将更严格，包括最低居住年限为10年、对组屋的转售价实施“津贴回收”（subsidy recovery），以及为转售组屋的买家设月入顶限。

碧湾附近未来将靠近地铁站和购物中心等设施，地点较优越，因此可能会有优选地段组屋。（关俊威摄）

大多数新组屋将属于标准地段项目，保持五年最低居住年限和转售组屋买家不设收入顶限等现有预购组屋规则。

除此之外，政府会逐步提供更多购屋津贴，特别是根据入息评估资格，例如额外安居津贴，以确保低收入和中等收入家庭能获得最多支援。

4. 提供更多援助应对生活费上涨和劳动市场变化

我国消费税明年上调至9％，政府将按计划落实定心与援助配套，以缓解对公众的影响。政府去年和今年几乎每个月都给现金补助，以及水电费和杂费回扣等各种补贴，明年财神爷能不能再“慷慨”一次？

李总理说，他问了副总理兼财政部长黄循财，黄循财说会认真研究。“我们拭目以待，希望能有好消息。”

消费税明年上调至9％，除了定心与援助配套，政府也在研究是否能给予更多补助，协助公众应对生活费上升。（陈渊庄摄）

不过，李总理也说，财神爷不一定能有求必应，政府不可能无止境地分发补助，因此我国要从根本上解决问题，那就是提高生产力、帮助企业转型和发展经济。

全球大环境和劳动市场多变，政府理解雇员担心会失业或被机器取代，目前正拟定一项计划，为被裁者提供短期财务援助，缓解他们的财务压力，在过渡期能专注培训，提升技能。

李总理以马来语发表演说时透露，这项计划可减轻被裁者在重新找工时所面对的压力，以便他们更专注地提升技能，找到更好的长期工作。第四代领导团队会在总结新加坡携手前进运动时，公布更多详情。

5. 领导班子交接“回到正轨”

近期具争议的政治事件引起注意，李总理保证，这不会拖慢政治领导班子交接的时间表。

现年71岁的李总理，原本的计划是在他70岁之前交棒，但因为冠病疫情，他答应新加坡人，会和新一代领导团队带领国家渡过危机。“现在冠病疫情已经过去，我的交棒计划回到了正轨。”

他说，为第四代领导班子和他们的国家发展议程提供支持，是他越来越重要的任务。他要让第四代领导班子尽可能有好的开局，第四代班子也逐渐在领导。

李总理强调，他对黄循财和他的团队完全有信心。

李总理（左）说，近期具争议的政治事件不会拖慢政治领导班子的交接，他对副总理兼财政部长黄循财（右）和他的团队也完全有信心。（李健玮摄）

“我们有着同样的核心信念，那就是：我们是新加坡的管理人，肩负领导和照顾好我们国家的重托；我们作为管理人的时间是短暂的，但我们要建立的是能历久不衰的新加坡；我们对这个国家最好的服务，是把更好、更茁壮的新加坡交到下一代手上。”

李总理感谢新加坡人与他领导的团队风雨同舟。他呼吁新加坡人无论是现在或是在黄循财和第四代领导班子接棒后，都给予他们全力支持。

