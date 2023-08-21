脚未着地巴士就开走 七旬妇摔倒卷车底

七旬老妇乘搭星柔快车抵达兀兰关卡下巴士时，声称脚未着地巴士就开走，导致她摔倒在地，脚被碾过，人也被卷进车底，下半身多处骨折，星期一（8月21日）早上坐着轮椅出庭供证。

星柔快车（Singapore-Johore Express）巴士车长古纳瑟兰（44岁，音译）来自马来西亚，被控一项疏忽导致他人重伤，他不认罪，案件星期一早上开审。

这起意外发生在2019年6月24日上午10时44分，地点是兀兰关卡让巴士停车和放下乘客的地方。

根据控状，被告的疏忽行为，导致正在下巴士的都米娜（现年75岁）摔下巴士，巴士后轮碾过她的脚，导致她下半身多处骨折。

都米娜星期一早上坐着轮椅出庭供证，忆述案发当天跟侄女和孙女从梧槽路乘搭星柔快车去马来西亚。当巴士抵达兀兰关卡时，侄女抱着孙女先下巴士，都米娜说她则等所有乘客下车后，她才下车。

接着，她从巴士后门，扶着手把下巴士，可脚还未着地，巴士就开走，她因此从巴士摔落，接着感觉到巴士碾过她的脚，痛到大喊。

她记得，巴士车长没有意识到她摔倒，直到辅警敲打巴士示意他停下。

辅警随后把她从巴士车底拉出，并抱着她安抚她，之后所发生的一切她都不记得了。

可辩方律师却指，被告称都米娜已经下车，他透过望后镜确认巴士内没有人，把前后门都关上后才启动巴士，所以都米娜是在下巴士后才摔倒。

对此，都米娜非常肯定地说，自己脚还未着地巴士就开走，她才会因此摔倒。她也说，自己当时能行走，双脚没有问题，也没有高血压等疾病，且自己也有一份工作，当时是一名清洁工。

完整报道，请翻阅2023年8月21日的《新明日报》。