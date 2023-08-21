患轻度智力障碍 艺术打开一扇窗

24岁的王佳琪患有轻度智力障碍，却在艺术方面找到了自己的一片天地。

王佳琪今年2月加入特别需求者协会（APSN）成人中心，在导师的帮助下改善了注意力难以集中的问题。她也在APSN找到了发挥艺术天赋的渠道，在小石头和花盆上作画，为APSN的花园增添色彩。

她会利用闲暇时间为小石头画上可爱的图案，包括不同的卡通人物。王佳琪说：“我的创作灵感来自APSN成人中心的老师、互联网，还有我以前看过的电影或动画片。”

王佳琪的作品曾在展销会上售出，今年她为国庆日创作的画作也被选入SMRT国庆壁画展。对于有机会能将作品卖出，她说，“很高兴别人喜欢我的设计，也很开心能把它们卖出去”。

APSN成人中心的导师都认为，王佳琪是个开朗和喜欢社交的女生。她的导师梁耀忠（57岁）说：“她喜欢与人交流，可这也导致她在接受职业培训时注意力不集中。”在梁耀忠的指导下，她的工作专注度逐渐提高，也在努力提高团队合作能力，成为其他学员的榜样。

王佳琪目前在为装饰APSN成人中心花园创作艺术品，是负责该项目的核心团队成员。

除了绘画，王佳琪也对烘焙非常感兴趣，她的理想是成为一名烘焙师，制作可爱的蛋糕雕塑和创意蛋糕。她现在除了在成人中心创作手工艺品，也参与每周一次的烘焙职业培训，希望能早日实现理想。