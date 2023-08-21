百汇广场国泰电影院8月28日歇业

百汇广场的国泰电影院在星期天（8月27日）晚上放映最后场次的电影后，将从隔天（28日）起正式结束营业。百汇广场国泰电影院于2017年起运营。电影院位于百汇广场七楼，共有七个放映厅，总共可容纳800多名观众。

mm2亚洲总裁章能容在一封于星期一（21日）发给合作伙伴的文告中，宣布百汇广场影院结业的决定。他在文告中指出，关闭百汇广场影院是公司让业务更合理化的一个部分，公司将继续在现有的，还有即将开业的影院继续为观众服务。

百汇广场店是国泰电影院在过去一年多以来，在新加坡关闭的第三家电影院。公司分别于去年6月和今年6月宣布，关闭多美歌地铁站附近的汉地路国泰店和乌节路上的Cineleisure店。不过，根据国泰电影院脸书和Instagram账户上的帖子，新加坡其他五家国泰电影院仍将继续营业。

制作公司mm2亚洲于2017年11月收购新加坡国泰影城，成为马来西亚和新加坡唯一的国泰电影院运营商。目前，集团在新加坡以Cathay Cineplexes品牌经营七家影院，在马来西亚以另外的品牌营运12家影院。在新加坡的影院中，除了即将结业的百汇广场，其他的国泰电影院分别位于兀兰的长堤坊（Causeway Point）、宏茂桥的宏茂桥城（AMK Hub）、白沙的乐怡度假村（Downtown East）、武吉巴督的威城广场（West Mall），以及裕廊东的JEM购物中心。

mm2亚洲早前也宣布，将在今年第四个季度在淡滨尼世纪广场购物中心开设一家全新的、拥有六个银幕的新影院。