【直播】新加坡总统选举提名日 三雄对决

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新加坡总统选举预料12年来首次掀起多角战。尚达曼、黄国松和陈钦亮星期二（8月22日）上午料会在支持者陪同下，到人民协会总部的提名中心办理提名程序。

自哈莉玛总统5月宣布不竞选连任以来，共有四人表态参选，争取出任我国第九任总统。

前国务资政兼社会政策统筹部长尚达曼率先在6月8日表态，并辞去所有政治职务，退出人民行动党。他以相互尊重为竞选主轴，期望与其他竞争者展开一场庄严的对决。

四天后，企业家吴振华加入战局，以独立于体制为诉求，积极力证自己掌管私营企业多年的经验，符合参选资格。不过，他最终不获总统选举委员会颁发的总统候选人资格证书，无法提名参选。

新加坡政府投资公司前首席投资官黄国松在7月中宣布参选，他有信心自己多年来协助建立新加坡储备金的经验，有能力扮演好总统的角色。

最后加入战围的职总英康前总裁陈钦亮，曾在2011年参选，得票率只有4.91％而失去竞选按柜金。他这次宣称自己是体制外唯一挑战者，更是尚达曼最有力的竞争者。

《联合早报》新闻团队将到人协总部现场追踪提名日动态，并第一时间通过摄影棚直播节目提供即时报道和点评。

《联合早报》执行总编辑韩咏梅和政治新闻主任何惜薇将分别在摄影棚和提名中心，近距离观察和点评最新选举动向。节目主持是本报视频编导刘永健和音频编导吴婉君。

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