总统选举提名日前夕 黄国松尚达曼活跃于社媒 陈钦亮走访熟食中心

星期二（8月22日）是总统选举提名日，三名准候选人将从早上10时起，到位于乔治王道的人民协会总部办理提名手续。到时若有超过一人通过提名，为期九天的竞选活动将全面展开。

虽然选举战幕星期二才正式掀开，但获得候选人合格证书的前国务资政尚达曼、新加坡政府投资公司（GIC）前首席投资官黄国松和职总英康前总裁陈钦亮，在过去数周频频曝光，除了参加实体活动，也通过社交媒体与网民互动。

提名日前夕，黄国松和尚达曼并没有出席公开活动，但仍活跃于社交媒体。陈钦亮则在上午走访西海岸熟食中心，与公众互动并受访。

事实上，三名准候选人近期都以不同方式接触民众。例如，尚达曼不时应邀出席各种活动，尤其重视与不同年龄、种族和宗教的民众对话。

尚达曼至今看似相对低调，但据《联合早报》了解，他好些走访活动默默地进行，没有邀请媒体到场报道。

尚达曼和黄国松活动风格有些相同之处，他们都走访宗教场所和宗乡会馆，各自强调种族和谐的重要，也阐述他们如何诠释民选总统的职责。

相比之下，活动焦点放在年轻人身上的黄国松在社交媒体方面更为活跃。不久前甚至出现关注他Instagram户头者，一夜之间翻几倍的情况，网民怀疑他“收买”了“幽灵关注者”。他的媒体团队及早行动，去除不少似乎是在海外的“幽灵关注者”，并解释这其实是第三方网路公司所为，但目的不详。

陈钦亮则选择走访不同地区的巴刹与熟食中心，也乘搭地铁与车厢内的乘客互动。

《联合早报》现场报道 首次采用虚拟摄影棚

三人若顺利通过提名，发表的演说内容，《联合早报》将步步追踪。本报首次采用虚拟摄影棚（Virtual Studio）的3D影像技术，突破实体影棚的空间局限。

摄影棚制作团队将与本报在提名中心部署的采访、摄像团队即时连线，争取在最短时间内将现场的影像和新闻信息传达给受众。

直播节目将在星期二（22日）上午10时开播，受众可上zaobao.sg网站、《联合早报》脸书、早报Kopitiam脸书、早报YouTube频道观看。

节目主持人为本报视频编导刘永健与音频编导吴婉君。《联合早报》执行总编辑韩咏梅将在虚拟影棚提供即时点评，在提名中心现场统筹采访报道的本报政治新闻主任何惜薇也会与摄影棚连线，分享她的实地观察。