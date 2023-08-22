优选地段组屋不能全屋出租 转售买家收入顶限1万4000元

为维持价格可负担，优选地段组屋日后转售，不论家庭或单身买家，都须符合1万4000元的收入顶限。为公平起见，这类组屋也有更严格的限制，如不能全间出租。

国家发展部长李智陞星期一（8月21日）在国家发展部和民情联系组联办的公共住屋对话会上致辞，解释当局新增的优选地段（Plus）组屋模式，如何让各区这类组屋的价格更可负担，同时维持住屋制度的公平。

关于它们将坐落在哪里，李智陞说，当局接下来将在较成熟市镇和中心地点推出更多新组屋项目，如宏茂桥、碧山、金文泰、大巴窑、勿洛、女皇镇、红山、加冷黄埔，其中一些项目预料将是优选地段组屋项目。

快乐山和碧湾的几个项目也很适合归类为优选地段组屋。李智陞说：“未来，在我们如今所知的非成熟市镇，可能还会有更多优选地段组屋项目。”

李显龙总理星期天（8月20日）在国庆群众大会上宣布，明年下半年起采用新框架，根据地段特征把预购组屋项目分为标准（Standard）、优选和黄金地段（Prime）组屋。地段越好，津贴越高，但也有更严格的转售限制。

优选地段组屋将获得额外政府津贴

李智陞星期一说，为帮助购买新组屋的新加坡人，优选地段组屋将获得额外政府津贴，津贴幅度大过标准地段组屋，但小于黄金地段组屋。

为公平起见，优选地段组屋在首次转售时实施津贴回收（subsidy recovery），但回收率一般低于黄金地段组屋。

与黄金地段组屋相似，优选地段组屋有10年最低居住年限，屋主任何时候都不能出租整个单位。李智陞说，这是为确保这类组屋由屋主居住，阻遏那些有意卖屋快速套利或出租单位获取长期利益的人。

当局也仔细考量了如何在优选地段组屋转售后，仍把这类组屋价格维持在可负担范围内，因此实施一些转售限制。

这包括，购买这类转售组屋的家庭收入不可以超过预购组屋的收入顶限。收入顶限目前设在1万4000元，每10户新加坡家庭中有八户收入不超过这个顶限。

购买优选地段转售组屋的单身者，收入顶限也设在1万4000元，和家庭一样。

李智陞说，现有的约110万个组屋单位的转售条件维持不变。这意味着收入超过1万4000元的新加坡人仍可通过转售市场购买这110万个现有组屋，或是未来的标准地段转售组屋。

此外，同黄金地段转售组屋一样，优选地段转售组屋只限新加坡人购买，私宅业主售屋后也须等30个月才能购买这类转售组屋。

李智陞重申，建屋发展局在为组屋定价时会评估每个单位的市价，再在这个基础上给予大幅补贴。

“如果我们继续对所有地区推出的项目投放大致相同的津贴，可以预见的是，位于较优质、较受欢迎地点的组屋价格将比其他组屋高得多。一些新加坡人会觉得这些价格较难负担。但负担得起并成功申购到这些热门组屋的人，在转售市场上出售组屋时，将获得大笔横财。这既不包容，也不公平。”

新框架推行后，符合条件单身者也能购买所有地段的二房式灵活预购组屋单位。李智陞说，这也意味着单身者能购买黄金地段的二房式转售组屋，但须符合7000元收入顶限。

他解释，对购买优选地段和黄金地段转售组屋的单身者设下收入顶限，是为管控这两类组屋的转售价。为确保单身者负担得起较大的优质地段转售组屋，当局才选择将购买这类组屋的单身者收入顶限设得较高，即1万4000元。