林鼎不当处理前客户3万元款项 纪律审裁庭裁定指控成立

纪律审裁庭裁定律师林鼎不当处理前客户3万元款项的两项指控成立，他可能得面对纪律处分。

根据纪律审裁庭星期二（8月22日）发表的裁决，林鼎刻意保留前客户一张3万元的支票，打算用这笔钱来支付自己和该客户的债权人，还把这笔钱存入律师楼户头。

这起事件在林鼎的前客户苏雷什·库马尔申诉后被揭发。

文件显示，苏雷什·库马尔于2018年10月23日委任当时在Carson Law Chambers律师楼任职的林鼎处理车祸索赔。

2019年10月8日，法院判苏雷什·库马尔获赔5万元。安盛保险（AXA Insurance）委托的律师事务所Willy Tay Chambers随后向林鼎和其律师楼支付3万元，作为中期付款。

2019年11月13日，苏雷什·库马尔决定更换律师，改为委托Joseph Chen & Co处理案件。后者也于同日致函林鼎的律师楼，称苏雷什·库马尔已在相关诉讼中聘请他们为代表律师。

该信函也指出，苏雷什·库马尔从2019年11月13日起，解除林鼎作为代表律师的职务。

尽管如此，林鼎仍保留属于苏雷什·库马尔的3万元，并将这笔钱存入他的律师楼的银行户头，而非客户户头。

林鼎称，他在收到更换律师的信函后，苏雷什·库马尔仍继续前往他的律师楼开会，用该笔款项来支付给他和客户的债权人，也是早前就已安排好的。

林鼎指支票存入户头是疏忽 审裁庭：故意为之

纪律审裁庭认为，林鼎在2019年11月14日前已得知苏雷什·库马尔解除他的律师职务，却还是把支票存入律师楼的银行户头。

审裁庭指出，林鼎的行为并非偶然或无意，而是故意为之，他事后也没有提供任何证据说明这笔钱的去向。

另外，林鼎在回复新律师的信函时，并未说明自己的律师楼持有3万元支票。

林鼎也承认把支票存入律师楼户头而非客户户头，但表示这是由于疏忽，并非刻意藐视规定。

纪律审裁庭指出，律师事务所应该谨慎处理客户款项。根据规定，事务所必须开设客户户头，保护客户的资金，防止与其他资金混淆。

林鼎从业律师30年，很难相信他不清楚这一要求，以及必须把客户的款项存入客户户头。

因此，纪律审裁庭裁定林鼎两项触犯律师专业法令的指控成立，认为有足够理由对他采取纪律处分。

至于如何处分林鼎，纪律审裁庭将在较后做出决定。