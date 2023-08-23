芽笼酒吧外 10男女大混战

芽笼酒吧狂欢后，两帮人疑醉酒起冲突，还把车来车往的马路当“战场”，掀10多人混战。

这起混战发生在星期一（8月21日）凌晨1时许，地点是芽笼24巷的一家酒吧外。

网上日前流传一段约一分钟的视频，画面显示，事发后，有至少三辆警车与五名警察到场调查，现场有约七八名男女在接受问话。

记者星期二（22日）晚上走访现场，有知情者透露，涉事酒吧的一群顾客相信是喝醉后，在酒吧外开始闹事，甚至罔顾危险，将“战场”搬到马路中央。

根据他提供的闭路电视画面，凌晨1时44分左右，有10多名男女站在店门外，先是一名站在马路旁，绑着马尾的女子大声叫喊着，并一直对酒吧方向指手画脚。

两名男子在女子旁边吵了起来，之后一名绑着辫子的女子从酒吧里冲出来，双手推了穿着黑色长裤的男子，并一直叫他“回家”。

黑裤男将垃圾桶上的垃圾甩向辫子女的后方，结果击中一名男子。

被击中的白衣男子和另两名男子在另一边互相推搡，进而打了起来，黑裤男则一直要冲向白衣男，但被阻拦。

之后，几名男子打到车来车往的马路上，一男被打倒在地，另一男压制着他，凶猛挥拳。

之后，越来越多人涌到马路，四周人数最多的时候约有30人。

根据视频，有酒吧员工出来劝架，并说会报警，而知情人表示，警方到场前，已经有不少人逃之夭夭。

完整报道，请翻阅2023年8月23日的《新明日报》。