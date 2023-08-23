网骗147人逾36万元 理工生携女友逃泰国

理工生在网上谎称有手机卖，短短一个多月骗走147人超过36万元，还带着女友潜逃泰国，称想到那里的赌场博一博，看是否能翻本以做出赔偿，被判坐牢四年四个月。

被告是案发时在理工学院念三年级的学生张俊豪（24岁）。他面对五项控状，包括欺骗、勒索、用非法网站赌博以及抵触贪污、贩毒和严重罪案法案（没收利益）等罪状。

他星期二（8月22日）承认其中三项罪名，余项交由法官下判时一并考虑。

调查揭露，被告靠网购平台Carousell行骗，谎称能以特价售卖iPhone和三星折叠式手机，但实际上他一台手机存货都没有。为了让他的“网店”看起来更可靠，能吸引顾客，他还请同学帮忙写假评论。

去年8月27日至10月1日之间，被告共从147人手中骗取36万600元，而他们在迟迟没收到手机后报警。

干案期间，被告把骗到的钱一点一点转到女友周诗晴（26岁，无业）以及中学好友林腾翔（24岁）的银行户头，再要求他们提出现金。赃款也被用于购买金链等。

去年9月28日，被告怀疑自己的银行户头将被冻结，“心慌”带着女友逃到泰国，希望能拿骗来的钱到当地赌场翻本，以便赔偿给受害者。

于是，被告带着早前提出来的2万元现金、一条价值1万4734元的金链，以及在机场出境处买的一条金链（价值1万8101元），飞到泰国。

接下来的日子里，被告也分四次将6万4145元转进好友的银行户头，由他保管。（人名音译）

完整报道，请翻阅2023年8月23日的《新明日报》。