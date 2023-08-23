青建国际受委接手Punggol Point Cove二期工程

建屋发展局已委任新承包商青建国际（南洋），完成预购组屋项目Punggol Point Cove的剩余工程。工程料在本月底逐步恢复，预计仍会在2024年第四季和2025年第一季之间完成。

建屋局星期三（8月23日）答复《联合早报》询问时说，当局已在今年7月撤换Punggol Point Cove二期工程原有的承包商，并在星期二（22日）委任青建国际（南洋）完成剩余工程。

当局迅速委任新承包商 所有组屋料能按时竣工

所有买家都已收到当局委任新承包商的通知。由于当局能在终止合约后的一个月内，迅速委任新承包商接手，Punggol Point Cove二期工程所有组屋预计还是能按照修订后的时间表竣工。

建屋局将为新承包商提供所需的协助，确保交接工作和工程恢复的顺利进行。

当局也将和新承包商密切合作，确保项目在不影响安全及质量的情况下，在修订后的时间表内完成。

发言人说：“建屋局了解延后完成组屋工程对买家造成的不便和困难，我们继续寻求买家谅解和耐心，我们也会努力完成组屋交付。”

《联合早报》早前报道，由于主要承包商CKR Contract Services私人有限公司屡次未达到工期目标，建屋局因此决定撤换承包商。

Punggol Point Cove二期工程有1179个二房式灵活、三房式、四房式及五房式组屋单位，受影响的是其中的五座组屋。