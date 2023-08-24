总统选举竞选第二天 候选人勤拜票气氛还没热起来

总统选举提名日隔天，三名候选人虽然各有公开活动和通过社交媒体接触选民，但是竞选气氛似乎还没有热起来。

新加坡政府投资公司前首席投资官黄国松、前国务资政尚达曼，以及职总英康前总裁陈钦亮星期二（8月22日）顺利通过提名，正式成为总统候选人，开始九天的竞选活动。

相较于提名日当天各阵营亢奋的情绪，以及一片热闹的舆论，星期三（23日）竞选第二天的整体氛围相对平淡。

陈钦亮（左一）周三来到惹兰红山的ABC砖厂熟食中心，并与摊贩们交流。（何家俊摄）

陈钦亮延续过去一个多星期以来，每天上午都走访熟食中心接触选民的做法。他周三来到惹兰红山的ABC砖厂熟食中心，当时人潮不多。

他按照习惯，在行程开始前接受媒体访问，之后花了约30分钟与食客握手打招呼。多数公众在他上前时都会回以微笑，围观的公众有些虽认得他是其中一名总统候选人，但不是每个人都叫得出他的名字。

最近有学者提醒，人们应该把票投给诚实反映总统角色和权力的候选人，“不能投票选择一个不存在于宪法中的职位”。

针对这一点，陈钦亮受访时回应说，他很清楚总统没有行政权，不过总统可以通过自身的影响力来达到一些目标，这就是他所谓的“软实力”。

黄国松（左一，穿红衣）趁午餐时间，到商业区的厦门街熟食中心。他在那里逗留了约45分钟，食客多是在附近工作的上班族。（邝启聪摄）

同样勤于走访熟食中心的黄国松则趁午餐时间，到商业区的厦门街熟食中心。他在那里逗留了约45分钟，食客多是在附近工作的上班族。他穿梭于人群中，偶尔看到有人拿着手机在他身旁时，就会主动问对方是否要合照。

尚达曼和陈钦亮在星期二提名日后，便在全岛多处挂上竞选布条和海报，黄国松是唯一不使用这个传统宣传方式的候选人。

他受访时坦言资源非常有限，也没有足够人力在全岛各地张挂竞选海报，因此选用的策略是通过社交媒体接触公众，觉得反应不错。

他同日下午也参加新加坡马来青年读书会主办的圆桌讨论，与社区领袖和学者等一起探讨马来社群面对的挑战和未来发展？

尚达曼（中间，穿红衣微笑者）在傍晚时分到老区大巴窑向民众问好。居民见到尚达曼，喜出望外，纷纷簇拥而上，与他握手合影。（关俊威摄）

尚达曼则在傍晚时分到老区大巴窑向民众问好。当时正好是下班和用餐时间，居民见到尚达曼，喜出望外，纷纷簇拥而上，与他握手合影，并祝他选战顺利。

他在大巴窑停留约一个半小时，有榴梿摊贩听闻他到访，爽快喊出“总统（候选人）今天来，买二送一”的促销，也有民众呼应尚达曼选的竞选标志，高喊“黄梨，发啊！”。

尚达曼在走访活动前接受媒体访问，被问及总统是否有影响政府的“软实力”时，他认为这取决于总统和总理之间的互动。

“这些是私下的谈话。如果他们相互尊重，那么总统当然就更能提供独立见解，也知道他的看法会被认真看待。但这完全取决于总理和总统之间是否存在尊重。”

除了线下活动，三名候选人也活跃于社媒平台，他们都会不时更新脸书贴文。黄国松和尚达曼也使用Instagram，陈钦亮则较活跃于TikTok。