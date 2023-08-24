商住共用同一停车入口造成拥堵 桦丽商城探讨新辟入口

兀里私宅桦丽居与桦丽商城共用停车场入口车道造成高峰期拥堵，居民与公众反映情况两个月后，商场正探讨是否可为居民新辟一个停车场出入口。

兀里地铁站旁的桦丽商城（The Woodleigh Mall）今年5月开幕以来，商场上方桦丽居（The Woodleigh Residence）的一些公寓住户便申诉，公寓住户和商城共用同个单车道停车场主入口，造成住户即使不进商场，也须排长龙才能回到公寓停车场。

同时，车龙时而导致衔接入口的碧黛丽园通道和阿裕尼路上段交通拥堵。

《联合早报》日前在公共假期期间走访桦丽居与桦丽商城时发现，路段和停车场入口拥堵情况改善不大，午餐时间，停车场入口依然一度出现至少10辆车排队的现象，碧黛丽园通道也一度拥堵。

桦丽居居民黄仁智（39岁，经理）说：“有时候回家要等10分钟才能进入停车场，有车的屋主都申诉很麻烦。”

开车前来为客户装修的装修商戴敬颖（43岁）透露，他每周来两三天，每次都必须排队10分钟左右。“这里车总是很多，规划比较混乱。”

来商场购物的李金福（41岁，信息技术行业经理）则说，一家三口出行开车较方便，想不堵车只能趁早来。“我知道停车场入口有告示牌提示居民左转，商场直行，但太小了看不到。终于到了停车场入口，还要让路给行人通行。”

私召车、送餐员、大型车辆也共用同一入口

据记者观察，停车场入口处有两名保安人员在指挥车辆分流以及行人通行。保安人员提奈斯（27岁）说，除了居民和商场公众共用入口造成拥堵以外，商场卸货区、私召车载客点以及一些送餐员都须使用这个商场停车场入口。

据观察，由于桦丽商城餐饮选择多，午餐时间的送餐员车流量不小，在停车场层的私召车载客点等车的乘客流量也较大。保安人员也透露，大型车辆如为商场定期收集垃圾的胜科环卫车，也须通过这一入口，导致拥堵情况更严重。

“直到现在有时车辆还会堵一个小时以上，有些居民不耐烦会直接摇下车窗骂我。”

不过也有居民相信情况会逐渐缓解，居民黄伟明（44岁，销售行业）说：“大家已经开始熟悉这个新商场，希望车主更熟悉各自停车场的入口后情况会好转。”

商城：商讨是否可为居民新开入口

桦丽商城回复《联合早报》时说，不少居民提议多开一个新的停车场入口，商场目前在探讨技术上是否可行。

针对拥堵情况，商场已做出一些安排，如停车场门口设置了黄色方框，让居民绕过车龙进入停车场；分发车辆贴纸给居民，以助保安人员辨别和有效指挥交通。

自8月12日起，碧黛丽园通道和阿裕尼路上段也设有指示牌，提前通知车主注意黄色方框。商场也开始实施卸货区管理系统，大型车辆须提前预约时间才能进入装卸区。