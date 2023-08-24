商住共用同一停车入口造成拥堵 桦丽商城探讨新辟入口

订户
赠送文章
订户专享 赠阅文章

早报新添“赠阅文章”功能！凡早报VIP会员，每月可赠阅 5 篇订户专享文章。

了解更多

郭跃男

发布 /
发布 / 2023年8月24日 12:35 AM
进入兀里私宅桦丽居与桦丽商城的车辆须共用这个单车道的停车场主入口，桦丽商城目前已在入口处划出黄色方框，让居民绕过车龙进入停车场。（吴先邦摄）
进入兀里私宅桦丽居与桦丽商城的车辆须共用这个单车道的停车场主入口，桦丽商城目前已在入口处划出黄色方框，让居民绕过车龙进入停车场。（吴先邦摄）

字体大小:

兀里私宅桦丽居与桦丽商城共用停车场入口车道造成高峰期拥堵，居民与公众反映情况两个月后，商场正探讨是否可为居民新辟一个停车场出入口。

兀里地铁站旁的桦丽商城（The Woodleigh Mall）今年5月开幕以来，商场上方桦丽居（The Woodleigh Residence）的一些公寓住户便申诉，公寓住户和商城共用同个单车道停车场主入口，造成住户即使不进商场，也须排长龙才能回到公寓停车场。

同时，车龙时而导致衔接入口的碧黛丽园通道和阿裕尼路上段交通拥堵。

《联合早报》日前在公共假期期间走访桦丽居与桦丽商城时发现，路段和停车场入口拥堵情况改善不大，午餐时间，停车场入口依然一度出现至少10辆车排队的现象，碧黛丽园通道也一度拥堵。

桦丽居居民黄仁智（39岁，经理）说：“有时候回家要等10分钟才能进入停车场，有车的屋主都申诉很麻烦。”

开车前来为客户装修的装修商戴敬颖（43岁）透露，他每周来两三天，每次都必须排队10分钟左右。“这里车总是很多，规划比较混乱。”

来商场购物的李金福（41岁，信息技术行业经理）则说，一家三口出行开车较方便，想不堵车只能趁早来。“我知道停车场入口有告示牌提示居民左转，商场直行，但太小了看不到。终于到了停车场入口，还要让路给行人通行。”

私召车、送餐员、大型车辆也共用同一入口

据记者观察，停车场入口处有两名保安人员在指挥车辆分流以及行人通行。保安人员提奈斯（27岁）说，除了居民和商场公众共用入口造成拥堵以外，商场卸货区、私召车载客点以及一些送餐员都须使用这个商场停车场入口。

据观察，由于桦丽商城餐饮选择多，午餐时间的送餐员车流量不小，在停车场层的私召车载客点等车的乘客流量也较大。保安人员也透露，大型车辆如为商场定期收集垃圾的胜科环卫车，也须通过这一入口，导致拥堵情况更严重。

“直到现在有时车辆还会堵一个小时以上，有些居民不耐烦会直接摇下车窗骂我。”

不过也有居民相信情况会逐渐缓解，居民黄伟明（44岁，销售行业）说：“大家已经开始熟悉这个新商场，希望车主更熟悉各自停车场的入口后情况会好转。”

商城：商讨是否可为居民新开入口

桦丽商城回复《联合早报》时说，不少居民提议多开一个新的停车场入口，商场目前在探讨技术上是否可行。

针对拥堵情况，商场已做出一些安排，如停车场门口设置了黄色方框，让居民绕过车龙进入停车场；分发车辆贴纸给居民，以助保安人员辨别和有效指挥交通。

自8月12日起，碧黛丽园通道和阿裕尼路上段也设有指示牌，提前通知车主注意黄色方框。商场也开始实施卸货区管理系统，大型车辆须提前预约时间才能进入装卸区。

LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息

热词

更多精彩内容