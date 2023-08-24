10亿元洗钱案过堂 10名被告续还押一周

10亿元洗黑钱案星期三（8月23日）过堂，因涉案金额庞大，警方需更多时间进行调查，10名被告将继续还押一周。其中一人最近曾因先天性心脏病入院，控方申请将他还押在樟宜医疗中心。

10人案展8月30日再过堂。

涉案被告8月15日在警方的大规模逮捕行动中落网，隔天在涉嫌伪造文件和洗黑钱等罪名下被控上法庭。他们相信多数原籍中国福建，三人还是中国公民，其余虽也持中国护照，但国籍各有不同。

案件星期三在国家法院过堂，每名被告通过视讯出庭，各自聘请不同律师代表。

控方在庭上指出，案件目前仍在初期调查阶段，由于涉及金额庞大，警方需要时间向银行等机构追查被告资金来源，要求继续还押10名被告。法官批准所请。

陈清远

被告陈清远由Focus Law Asia LLC的陈才明律师代表，是他的妻子所聘。警方逮捕被告时，起获总值超过上千万元的三辆名车和一处房地产。

被告向法官要求与家人通话，但控方反对，指若允许被告通话，有与他人串通的可能。被告的要求被法官驳回。

苏文强

苏文强的代表律师是Gabriel Law Corporation的玛诺之（Manoj Nandwani），由被告的妻子聘请。在控方申请还押多八天时，被告询问能否缩短时间，称会尽量配合调查，但被法官驳回。

苏宝林

苏宝林由柯吴律师事务所刑事部门主管苏呢尔（Sunil Sudheesan）律师的团队代表。

控方指出，警方起获的房地产和名车总值高达1300万元。被告被捕后，在18日至20日因先天性心脏病入院，控方因此申请将被告还押在樟宜医疗中心。

律师苏呢尔说，被告可能有中风或心脏衰竭的风险，申请让被告保释在外。他说，被告若保释在外，有专属医生为他治疗，心脏中心也在警察广东民大厦对面，他仍可以每天到警署协助调查。另外，若他是唯一一名保释在外的被告，也没有和其他被告联系的可能。

控方反对说，为避免苏宝林与其他在外的证人接触，他必须被还押。法官批准控方的申请。

张瑞金和林宝英

张瑞金和林宝英夫妇的代表律师是俊昭法律事务所的吕俊昭。警方逮捕林宝英时起获价值千万元的五处房地产和两辆名车。她在面控时神情冷静，没有多言。警方也从这对夫妻的住所查获逾1400万元现金。

苏海金

苏海金在警方上门时从洋房二楼的阳台跳下，受伤入院。他昨天在医院通过视讯出庭时，手脚仍打着石膏。他由李及李律师事务所的郑惠龙律师团队代表。警方起获总值约1亿6000万元的18个房地产和豪华车，这些资产在被告和妻子的名下。

被告的家属也出庭旁听，律师申请将视讯镜头转向家属，让他们见被告一面。被告通过视讯叫家人放心，称他在医院过得挺好。

王德海和王宝森

王德海和王宝森都由Lighthouse Law律师事务所的黄恒毅代表。案件过堂时，王德海申诉，警方在非法扣留他，称他在新加坡生活已有五年，从未做过非法的事。

苏剑锋

苏剑锋的代表律师是CNPLaw律师事务所的拉温德然（Ravindran Ramasamy）。被告在庭上要求见妻子，但控方反对，以免夫妻两人串通，法官驳回被告的请求。

王水明

王水明的代表律师是德尊律师事务所的黄庆健。律师说，王水明面对的控状有权申请保释，但被控方以影响调查为由反对。