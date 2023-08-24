中三女生在父亲德士挂卖手工发圈　

“你好，我是一名中三学生，正在驾驶德士的司机是我父亲，我正在尝试自己赚零用钱，每个发圈都是亲手制作，希望乘客能多多支持，感恩。”

就读于盛港德新中学的王紫轩（15岁）自制手工发圈，以创意方式在父亲的德士里售卖，并在过程中感受到乘客的爱心。

王紫轩从去年开始，在父亲的德士里挂上亲手制作的发圈，并在白纸上写了自己想努力挣一点零用钱。

至于制作手工发饰的灵感，则追溯至冠病疫情的时候，当时政府鼓励公众携带合力追踪便携器（TraceTogether token）， 王紫轩便在网上买针线，上网学习制作合力追踪便携器收纳包，再以1.50元的价格卖给身边的同学。

后来， 王紫轩陆续制作各种款式和色系的发圈，并在父亲王铭荏（46岁）的鼓励下，把发圈挂在德士里，卖给搭乘德士的乘客。销售给乘客的发圈分成两种不同款式，根据针线细腻度把价格区分成3.50元和4.50元。

意外的是，王紫轩奇特的销售方法获得乘客良好的回响，有乘客写纸条赞叹她小小年纪就有生意头脑，也有乘客写字条鼓励她的努力和认真，更有乘客掏出现金100元，激励她继续做热爱的事情。

王紫轩在一年半内，卖了大约1000条发圈。王铭荏说，女儿主动赚零用钱，减轻了家庭负担，孝顺的女儿也会买饮料和食物给父母享用。