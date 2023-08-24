总统选举首轮竞选广播 黄国松发言全文

本届总统选举的第一轮竞选广播，星期四（8月24日）晚间7时通过电视和电台播出。首名发表参选立场的是新加坡政府投资公司前首席投资官黄国松。以下是讲稿的华文全译本：

各位同胞，你们好！我是独立总统候选人黄国松。

1948年，我出生于港脚。当时物資匮乏，百业待兴，人们想的就只是如何生存。

人民行动党带领新加坡走向独立，制定稳健有效的政策，奉行审慎的财政管理，让新加坡从贫穷的第三世界国家发展成为第一世界国家。

身为新加坡的子民，我努力学习，拼搏向上，改善了生活。这就是新加坡的故事、新加坡儿女的故事。

如今的新加坡繁荣昌盛，风险却也随之增加。

我们积累了三大财富，成为国家建设的基石。第一是经济财富，即国家储备金与积蓄。第二是社会财富，即不同种族、宗教和社群和谐共处。第三是公共行政财富，即肩负使命、廉洁有效的国家机构。

我们不能把这一切视为理所当然。每一代人都有责任保护并投资于这些财富，让世世代代都受益。自从国家独立以来，政府一直扮演好角色，保护着这三大财富。

新加坡人目前的疑惑是，万一国家体制出现问题，该怎么办？这关系到我们的切身利益，而这就是必须有民选总统的重要原因。

李光耀先生及当时的国家领导人确立民选总统制，作为掌管这三大财富的第二把钥匙。他们高瞻远瞩，明确知道我国需要更多确保长期稳定发展的机制。

宪法规定，总统不能是任何政党的党员。民选总统必须凌驾于政治党派之上，这样身份独立的贤能之士，不论男女，都有机会挺身而出。

我相信，现在是时候让新加坡拥有一个无党派背景的民选总统，换句话说，就是一个不曾属于任何政党，也没有获得任何政党支持的总统。

总统应该独立于任何政党，才能大公无私地履行重要职责。总统在宪法下拥有重要监管职务，确保政府不会挥霍我们辛苦积累的储备金，也不会委任不称职或贪腐的人担任公共服务要职。

我们不能再理所当然地认为，新加坡会永远拥有廉洁的好政府。“自我检视”的制度并不完全可靠。不属于任何政党的总统就像是一家公司的独立外部审计师，对公司的治理发挥着重要的作用。那是对政府起着有效的制衡机制。

至今为止，新加坡的民选总统都与执政党有关联，或获得执政党的支持。在本届来临的总统大选中，是时候做出改变了。

总统候选人黄国松没有印制和张挂海报与布条，只会在走访活动上分发传单助选。（何家俊摄）

我是独立的总统候选人，没有获得政府或任何政党的支持。

我在新加坡政府投资公司（GIC）和新加坡金融管理局（MAS）服务了45年，协助管理国家储备金。我致力于把新加坡政府投资公司打造成世界一流的机构，并带领它应对了许多危机和纷繁复杂的经济环境。我也率领团队设立新加坡国际金融交易所和财富管理学院，推动本地金融服务业的发展。

我承诺我会运用毕生经验，保障我们的财富，确保机构的独立性。

我承诺秉持客观公正立场，与在任政府合作，发挥建设性作用，以促进人民的福祉。

我不会故意刁难政府，也不会回避提出重要问题。我了解政府机制的运作，知道如何有效地参与而不造成破坏。

对内，总统是团结人民的象征。我倡导守护健康、正直行事、造福社群，为人民谋求幸福。

守护健康是指促进身心健康。我一向关注心理健康，李光耀先生也觉得静坐可让人心平气和、保持专注。

正直行事是指秉持诚信理念，不论境遇好坏、健康与否，我们都风雨同舟，并竭尽所能，为家人、朋友和社区作出贡献。

造福社群是指建立一个更有爱心、更友善的社会。多年来，我一直倡导慈怀护理、积极帮助残障人士，以及推动儿童慈善机构和动物福利团体的工作。我承诺为青年、年长者和弱势群体的权益发声，不让任何人在国家发展进程中掉队。

对外，我会致力于拓展新加坡的国际空间。在我的职场生涯中，我常与世界各地的政府领导人、企业高管和投资者会晤交流。我会凭借这些宝贵的全球人脈网络，确保新加坡的最大利益。

亲爱的同胞，我国已举行五次民选总统选举，此刻是时候采取果断行动，加强新加坡的宪法治理。现在我以独立候选人身份竞选总统。

我们可能有不同观点、或各自属于不同政治党派，但我们绝不能让这些差异分化我们的社会。作为社会的一分子，我们可以齐心协力，造福需要帮助的人和弱势群体。我们必须团结一心，共创未来。

我恳请各位同胞投我一票。谢谢。

（讲稿由总统候选人团队提供）