总统选举首轮竞选广播 尚达曼发言全文

本届总统选举的第一轮竞选广播，星期四（8月24日）晚间7时通过电视和电台播出。第二名发表参选立场的是前国务资政尚达曼。以下是讲稿的华文全译本：

各位同胞：

我一生致力于服务新加坡，我们的国家，对我来说没有什么比这更有意义了。

我最大的荣幸是能在这20多年来，日复一日，积极地为人民服务，倾听人们的希望和担忧，帮助他们克服生活中的挫折，以及分享他们的快乐。这些人包括：

老年人，他们希望保持活跃和健康，我们必须对他们的贡献和牺牲致敬；

看护者，他们可能为看护其他人而放弃自己的工作，他们自己也往往需要支援和看护；

中老年工人，他们担心自己的工作是否有保障；

年轻的家庭，他们提醒我们为什么必须为所有人增加机会，并协助每个新加坡人创造最好的未来。

他们都加深了我服务的动力，以及我要将新加坡打造成一个更公平、更富有同情心和更包容的社会的承诺。政府政策对于实现这一目标很重要，但一个公平和包容的社会需要比政府政策更深入的耕耘。

这关系到我们每一个人，需要我们不分背景和教育成就、种族或宗教，或任何其他差异，互相尊重，增进友谊。这也意味着，我们要知道，如果我们当中的一群人失去希望，新加坡所有人的希望都会减少。

现在，新加坡人必须比以前更加深团结，互相扶持。

各位同胞：

我认为我现在能为新加坡服务的最佳途径并不是政治，而是超越政治，作为你们的总统。你们知道，我已经退出了人民行动党，也辞去了国务资政以及其他一切政府职务，以便参与总统选举。

我做出这个重大决定，是因为民选总统的作用在未来的岁月将更加重要。我们的国家面对的挑战将与日俱增。我们正处于国内和国际转型期，我们正进入一个新的、更困难和更复杂的时代。

世界正日益分裂和不稳定，全球性危机——经济的、地缘政治的和环境的，已经更频繁地爆发。它们将考验所有的国家，尤其是像新加坡这样的小国。

在国内，新加坡正成为一个观点更加多元化的民主政体，我认为这是无可避免和健康的，并曾一再这么说过。但我们新加坡人的真正挑战是，确保观点的多元化不会像其他许多地方一样导致社会分裂。

我们必须是一个为不同观点提供更多空间、让公民社会蓬勃发展的民主政体。但为了使我们对未来充满信心，在拥有共同愿望、尊重所有公民为中心的社会。

如果我有幸当选为总统，我保证将发挥我的全部经验和能力，在这个更具挑战性的新时代为你们服务—无论是在基层、国家或国际层面。我将全心全意为你们服务。

我将积极关注总统传统的、长期的角色——在国内作为一个团结的象征，在国际上促进新加坡的利益。我也将利用我的知识和独立思考的声誉来履行民选总统的额外宪法职责——保护我们的储备和公共服务的诚信。

尚达曼承诺，将在这个更具挑战性的新时代发挥全部经验和能力，无论是在基层、国家或国际层面，全心全意为民服务。（关俊威摄）

我将如何在这些领域提供服务？

首先，在未来的年头，我们可以、也必须加强新加坡人相互尊重的文化。这不能是由上而下的，我的使命是在基层实地支持这种推广相互尊重的倡议：

尊重每一种技能和职业。

尊重那些以弱势开启人生道路的人，那些有特别需要的人，以及任何需要第二次或第三次机会的人，并竭尽所能帮助他们自我提升，尽量过好生活。

尊重年长者，并给予日益增加的独居者提供看护和友谊。

尊重所有需要支援以保持精神健康的人，不论老幼。

尊重家庭主妇，包括那些花了很多年照顾家庭而希望回到职场的人。

尊重不同的观点和政治倾向。

尊重并支持艺术和体育方面的人才，他们会激励我们，并协助建立新加坡人的身份认同。

尊重彼此的不同信仰，并促进对我国各种不同文化的更深入交流和了解，从而加强新加坡多元文化的深度和韧性。

我是根据经验和过去在基层的记录讲这番话，这些记录有目共睹：与各界人士建立联系，不断努力弥合分歧的意见，并建立社区精神。

其次，如果我当选总统，我将利用我在政府工作的经验和在国际上的声望，促进新加坡的利益，并在这个日益动荡的世界中发出我们理性的声音。

我们绝不能成为只是另一个小国。多年来，我一直在国际上提高新加坡的形象。我将积极努力加强我们现有的伙伴关系，并建立新的伙伴关系。

第三，我将在确保国家储备金的谨慎使用和确保我们拥有一个诚信及一流公共服务方面，彻底并公正地履行总统的宪法职责。

我们的储备是几代人辛辛苦苦赚取的。它反映了我们的建国元勋的独特远见，以及好几代新加坡人为了更美好和更安全的未来而储蓄的意愿。在前景极度不确定的当儿，它使新加坡拥有显著的优势，必须长期保存。

我曾领导政府财政政策的制订很多年，担任过财政部长和副总理。我也担任过金融管理局的主席，过去12年我也担任了政府投资公司的投资策略委员会主席。

我拥有丰富的知识和经验：知道应该如何及在何时动用储备金以应付新加坡的需要，并知道如何为了未来而加以保护。

在掌管储备金的“第二把钥匙”时，我将确保储备金的管理符合仍在工作或已退休的这一代人的利益，同时也符合尚未有选举权的年轻人以及子孙后代的利益。

然而，如果我有幸当选总统，我不仅会带来专业知识和丰富经验。我也会带来一种更基本的价值取向：我坚持了一辈子的独立思想，以及我们可以使新加坡成为一个更公平更美好社会的信念。这些都是政府内外广为人知的。

我的人生道路从来都不是可以预测或确定的。我年轻时全身心投入体育运动，它给了我人生中最宝贵的一课：重视团队中的每一位成员，尊重对手以及如何优雅地输赢。

我以一名非奖学金得主的身份在公共服务中一路攀升，在这个过程中，我遇到过挫折，但我从来没有屈服，我的诚信也从未被质疑。我终于晋升到最高级别的公务员，担任金融管理局的董事经理。

在政府中担任部长的多年里，我一直坚持追求公平和包容社会的理想，并年复一年地努力建立共识，以便用一种实际和可持续的方式，提升工人和普通市民的生活。

虽然总统独立于政府机构，不参与政策制定，我在履行职务时绝不会动摇我的人生目标以及独立思想。

各位同胞：

对于我们的未来，我是一个乐观主义者。我们将会经历兴衰起伏，但我们仍会是一个独一无二的国家，在这里，我们能够共同努力，创建更美好的未来。

只要我们继续直面困难，建立和重建对新加坡体制的信任；只要我们相互尊重，倾听每一个心声；只要我们积极努力在这个更危险的世界为新加坡创造空间；我坚信我们一定能够做到。

前进吧，新加坡！

（讲稿由总统候选人团队提供）