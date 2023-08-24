诈骗逾73万元 荷兰男子监45个月

住酒店不还钱，骗前同事代为偿还近2万元酒店费，还谎称有股份出售，欺骗友人和邻居交出超过71万元买股票，荷兰籍男子被判坐牢45个月。

这名荷兰籍男子是50岁的拉菲克，他被控七项诈欺控状，星期四（8月24日）在国家法院承认四项罪名，另三项则交由法官下判时一并考虑。

根据案情，被告于2020年1月至3月期间，入住新加坡JW万豪酒店，酒店住宿的费用为1万8409元82分。被告谎称自己丢失信用卡，骗得前同事同意先用她的信用卡预先授权交易，等被告取得新信用卡才支付费用。

但被告其实没有打算付款，反倒在3月2日利用酒店的手机应用退房。由于仍未缴付酒店住宿费，酒店于是向同事收取费用。同事得知后向酒店申诉，酒店最后同意退款，直接向被告要钱。

被告不愿付钱，通过WhatsApp发送伪造的付款截图给酒店职员，声称已把钱转给对方，并要求职员开张收据作为记录。职员信以为真，开了收据给被告。

酒店不久后发现被告的罪行，而被告则在拖了近八个月后，到11月才付清欠款，但他已因此面对欺骗罪名。

骗朋友和邻居买股票

被告也在2014年向友人推荐一个投资网络，声称能在其他公司股票还未上市之前买进股份。友人于是买进1万3500股的Airbnb股，并支付了19万4602元1角8分，被告当下也与友人拟定了一份书面同意书。同年较迟时候，友人另向被告买进价值30万4171元2角的Cloudera股。

除了友人，被告连邻居也照骗不误。他在2018年谎称手头上有Carbon Black股，要以每股17美元（22.60新元）脱手。邻居当时就向被告买进总值3万3907元的Carbon Black股。

根据法庭文件，友人和邻居最终都没有拿到任何股份，被告总共骗走两人71万3558元7角8分。被告称，骗得的钱都用在个人开销上，他至今也只赔了13万6891元6角8分给友人。

控方指出，被告涉及的诈欺金额庞大，并对受害者开出空头支票，签署虚假协议，这显示被告是预谋犯罪。

对于欺骗酒店费用，控方则指出被告曾三次进行欺骗，但考虑被告已还清全额费用，控方最后要求法官判被告坐牢44个月到51个月。