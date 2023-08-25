日本排核处理水 狮城客赶吃日本餐

日本星期四（8月24日）排放核处理水引发食品安全忧虑，本地不少日本餐馆星期三（23日）晚上却人龙依旧，食客反应不一，有者照吃不误，但有的决定暂时避吃，先观望一阵。

日本于星期四中午开始启动核处理水排海计划，引发一部分公众对于日本进口食品是否安全的担忧。

《新明日报》记者星期三和星期四走访本地日本餐馆，发现用餐时间人潮依旧，尤其晚餐时段不少日本餐馆外仍有人龙。有的食客并不知道日本排放核处理水的计划，但在记者解释后仍决定照吃无误。也有餐馆服务员透露，不少人为赶在废水排放前先去吃喜爱的生鱼片，因此生意火红。

日本料理店Ishinomaki Grill & Sake合伙人陈维新（50岁）透露，原本预计生意会受影响，但人潮如常，饱含生鱼片的散寿司仍是最畅销的食品。

除了对食品局有信心外，陈维新说店内一直都有清楚标明日本海产的来源地，包括日本海（东海）、北海道和九州养殖场，下来也会继续告知公众，以消除他们的疑虑。

位于滨海湾金沙的高级日式餐馆KOMA订位团队受询时同样表示，目前订位和生鱼片需求未受影响，并表示餐馆的生鱼来源为东京水产批发市场，距离受影响的福岛水域相当远。

不过，也有受访的公众说，目前会尽量避免光顾日本餐馆。

林智玲（45岁，经理）说：“平时我跟同事朋友聚会时，喜欢去日本餐馆聚餐，但现在会暂时避免，先观望一阵子再说。”

完整报道，请翻阅2023年8月25日的《新明日报》。