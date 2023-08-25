洗车员开顾客蓝宝基尼 失控连撞四车

洗车行职员被指无照驾驶，开顾客的粉色蓝宝基尼，岂料失控撞上对面车行的罗厘、两货车以及马赛地。车行老板申诉，修理费高达3万元。

这起事件发生在8月22日中午12时许，地点是武吉巴督弯的WCEGA大厦三楼。

根据脸书网页“SGRV”贴文，一名洗车职员被指无照驾驶顾客的蓝宝基尼，失控后发生车祸。

贴文中附上视频，画面显示，涉事的是一辆粉色蓝宝基尼，关上车门后，突然失控向前冲，撞上一辆罗厘。车祸发生后，蓝宝基尼的车头凹陷，引擎盖凸起。

记者星期五（8月25日）早上走访事发地点，涉事洗车行并没有营业，对面的添兴车商（新）私人有限公司老板李为万（69岁）受访时说，不仅仅是罗厘被撞，另外两辆货车以及一辆二手马赛地也被波及。

李为万透露，车行主要以租车和卖二手车为主，罗厘和货车被撞坏，修理费估计要3万元。

“被撞坏的车子中，有的已经被租下，随时会来取车，现在被撞坏，就要等零件维修，要花一周时间，损失不少。被撞的车要再卖，修好后会影响价格。”

警方受询时证实接获一起鲁莽行事的案件。一名75岁男子送院，一名23岁男子涉鲁莽行事导致他人受伤被捕。案件还在调查中。

蓝宝基尼女车主：熟人路过见车祸 拨电通知我

蓝宝基尼车主说，维修费估计10万元。（受访者提供）

《新明日报》联系上蓝宝基尼车主林小姐（28岁，美容业）。她说，公司在附近，原本打算将车子放在洗车行清洗，办完事后再取车。

“没想到有熟人路过看到这情况（车祸），拨电通知我，我赶回去时，警察已经到场，伤者也已经送院。”

她说，事后跟洗车行的主管谈话，他们提到当时提醒涉事职员，强调说蓝宝基尼和普通车子不一样，不要随便开。“这样听来，相信职员平时就会去开顾客的车，我平时把车子放在车行，他们要移车的话都会打来通知。”

她也指出，洗车行的业者说事件已经传开，因此不打算赔钱，会走法律程序处理。“我的蓝宝基尼才买三个月，维修费要10万元。”

完整报道，请翻阅2023年8月25日的《新明日报》。