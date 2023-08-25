陈钦亮：总统总理关系对等 若当选争取与政府合作

总统候选人陈钦亮说，总统和总理的关系是对等的，没有高低之别。他强调，若当选总统，他会同总理保持良好关系，并与政府合作，推出利民政策。

职总英康前总裁陈钦亮星期五（8月25日）走访芽笼士乃巴刹与熟食中心时，谈到总理与总统的关系。他强调，自己并非反体制，而是要解决新加坡的国内问题，如昂贵的拥车证、房价和消费税等。

他说，自己是独立候选人，愿意接受挑战，尝试改善民生。如果总统与现有体制或政府保持过于密切的关系，将难以改变现状。

我国《宪法》明确规定总统的职权范围。总统在征询总统顾问理事会之后，可以在政府提出动用国家储备金时行使否决权，或否决关键的人事任命。总统在反贪污、内部安全，以及宗教和谐方面也拥有一定的权力。

《宪法》也规定，总统代表国家团结，必须保持政治中立，不应涉入政治和其他有争议的课题。总统的公开发言也须符合内阁的建议。总统和总理在私下交流时可以自由地提出建议，但这些讨论的内容必须保密。

陈钦亮的夫人郑琇（女凤）（67岁）一同出席走访活动。她提到，自己在选举期间遭遇不公的谣言，这使她感到压力，也波及家人；她由衷希望公众对自己的言行负责，她会往正面的方向看待事情。

她明白丈夫非常热爱新加坡，希望为人民出一分力，因此支持丈夫参选总统的决定。走访期间天气炎热，她也会煮凉茶让丈夫解渴、消除疲劳。陈钦亮说，相信人民会挑选土生土长的新加坡人作为总统与总统夫人。

50岁的饮料摊摊主阿佳（Aja Manin）跟陈钦亮夫妻两人交谈，他觉得两人的性格亲切且尊重他人，并称赞他们特别来到熟食中心与回教民众交流，相当有诚意。

陈钦亮星期五缺席《海峡时报》的总统候选人访谈节目录制，另外两名候选人黄国松和尚达曼均有出席。他回应记者提问时指出，由于当天走访行程繁忙，因此无法出席。