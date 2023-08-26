阿叔楼梯口摆电炉煮食 邻居忧酿火患

亨德申组屋出现垃圾屋，阿叔不仅囤积大量物品在屋内，还在走廊摆放煤气炉架、储物箱、纸盒等，霸占走廊空间，居民担忧安全隐患。

一名住在亨德申弯第105座组屋的居民在STOMP上申诉，指邻居过去两年来占用走廊空间，堆积各种垃圾，导致组屋乌烟瘴气。

记者走访时，走廊上确实堆满了各类杂物，包括旧煤气炉架、纸盒、塑料袋、旧衣物和杂乱的电线等。除了走廊堆满杂物，涉事单位内同样垃圾堆积如山，摆放着旧床褥、梯子、风扇和电磁炉等旧电器，几乎已经没有落脚的地方。

除了走廊上的杂物，阿叔的旧物更是堆满了房间。

附近邻居陈先生（84岁，退休）受访时说，他新年后刚搬来，垃圾堆积的情况就一直存在。“走廊上的杂物很多，走动空间有限，当局每次清理后又出现。”

另一名邻居黄先生（49岁，工程师）则告诉记者，涉事单位住着一位中年阿叔，平时很少在家。他透露说，阿叔住在该处至少10年，曾与父亲同住，数年前才开始自己独居。

除了囤积物品，阿叔也煮东西，甚至在楼梯间焚烧物品。黄先生透露说，他不止一次看到阿叔在楼梯间架起炉子，再从家中拉出电线，肆无忌惮地煮食。

市镇会：清理过2次 仍故态复萌

市镇会回复时透露，当局已知晓该居民的情况，并表示堆积杂物的问题相当严重。

发言人表示，当局过去数月不断尝试解决杂物问题，今年已清理两次，但该名年长居民事后又会立即在走廊上堆满杂物。

此外，市镇会也与基层领袖和组织合作，继续跟进并帮助对方解决问题。

完整报道，请翻阅2023年8月26日的《新明日报》。