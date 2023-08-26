银丝带等组织感谢哈莉玛 支持推动心理健康意识

总统和体制对促进民众心理健康的支持 ，有助于相关机构获得充足的运作资金，继续为有需要群体提供实质帮助。哈莉玛总统即将卸任，心理健康机构纷纷对她这些年来的大力支持表达感谢，并展望未来的新发展阶段。



为感谢哈莉玛总统为本地心理健康领域所做出的贡献，银丝带组织（Silver Ribbon）星期六（8月26日）特意举办了答谢会，并邀请心理健康组织和倡导者分享感想。



心理健康组织“青春无限”（Limitless）执行董事刘恩赐说，组织2018年成立时只有两名职员，想要为青年提供辅导和援助却势单力薄、有心无力。



“哈莉玛总统对心理健康行业的持续支持，直接和间接为很多组织提供了机会、资助和宣传。‘青春无限’就是其中的受益者。”



组织如今已扩展至20名职员，帮助超过2800名青年。



银丝带组织在2006年由时任总统纳丹推介。当时担任国会议员的哈莉玛同年就参加了组织的活动。



银丝带主席李玉云说，哈莉玛一直以来都持续支持心理健康活动，有超过40家慈善和社会服务机构受益。



哈莉玛总统在2018年宣布未来三届的总统慈善挑战聚焦心理健康，在2019年为67个相关机构筹集超过1300万元。

此外，李玉云也感谢哈莉玛为心理疾病患者发声，不仅指出针对心理疾病患者的歧视，也敦促人们改变看法，打造更关怀包容的社会。