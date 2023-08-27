祭祀台放“真字机” 现代化方式求真字

麦士威熟食中心庆赞中元会在祭祀台放置“真字机”，方便字迷获得“幸运号码”下注，也免去老人家下跪求真字的辛苦。

社交媒体流传一张照片显示，麦士威熟食中心出现一台“真字机”，吸引不少“字迷”前去碰运气。

《新明日报》记者日前在场观察，目睹有不少信众前来祭拜时，也会试试手气按一下。机器操作简单，左右各设有一个按钮，只要按下按钮，荧幕上的号码就会开始跳动，然后出现“真字”。

据了解，这台“真字机”早在2008年出现，当时只能跳出四个号码的数字，隔年再推出“多多系统”。

麦士威熟食中心中元会总务黄国华告诉《新明日报》记者，这台“真字机”仅在农历七月设立，其中也必须感谢中元会理事早在十多年前报效赞助。

他说，过去几年由于冠病疫情，已有两年未曾祭拜，直到去年恢复，才放置机器让信徒试手气。

但他强调，“真字机”并不是鼓吹赌博文化，而是希望能以现代化的方式求真字。

“很多老人家还要跪下去求字，有了这个机器就不需要这么辛苦。”

在附近经营糖水生意的刘女士（60岁）告诉记者，未曾尝试“真字机”，但身边的同事或友人都有去试手气。

“看过很多人去按，我的同事也有按，不过不知道她有没有中。我本身有买万字，但没特地去求字。”

完整报道，请翻阅2023年8月27日的《新明日报》。