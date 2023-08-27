工程师下班后 穿围裙变播主

吕英楠（27岁）白天在国际制药公司担任机器学习工程师，下班后则会穿上围裙，化身为“南瓜妹”，经营自己的网络烘焙频道“南瓜小厨房”。

吕英楠2018年在美国攻读硕士期间开始烘焙，起初是因为自己喜欢吃甜点，但发现市面上的甜点口味偏甜，也不够多样化，因此萌生做低糖健康甜点的想法。

待业期间，吕英楠有更多时间尝试制作不同种类的甜点，之后在朋友和家人的建议下，开始将制作过程录制下来，并发布到网上与他人分享。

动力源于网友点赞鼓励

她说：“一开始上网，就得到了一些网友的点赞和鼓励，于是有了继续做下去的动力。”

谈到灵感来源，吕英楠说，她会在网上研究大量视频和社交媒体贴文寻找灵感，再根据这些素材和自己的经验，设计出甜点食谱和造型。

几分钟长的视频背后，全是吕英楠亲力亲为，包括从两个机位拍摄三四个小时、压缩素材和剪辑、录制解说和上传字幕、设计视频封面和撰写配文等。

由于还得兼顾全职工作，时间和精力都有限，吕英楠却乐此不疲，反而觉得生活更加充实。她也强调自我管理能力的重要，白天专心用机器学习的方法分析商业问题并制定方案，晚上则把心思灌注在新甜品的视频筹备上，然后利用周末完成拍摄和剪辑。

若有机会 或全身心投入烘焙事业

吕英楠说，她希望继续过着斜杠人生，但未来若有机会，她也考虑全身心投入烘焙事业。

她说：“关于未来的方向有三种想法。一是继续做视频拍摄和大家分享更多新颖又健康的食谱；二是进行甜点教学，开设培训课程，帮助更多人理解到甜点其实是一件很有乐趣，也很容易在家实现的事情；三是可能还是想完成我开甜品店的梦想。”