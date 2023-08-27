新越联系框架协定将提升 涵盖新兴领域合作

新加坡和越南将提升支撑两国经济合作的“新越联系框架协定”，以正式涵盖近年来备受关注的一些新兴领域，包括能源联通和可持续发展。

“新越联系框架协定”（Singapore-Vietnam Connectivity Framework Agreement）是新越两国于2005年签署的一项历史性框架协定。这是协定于2006年生效以来首次获得提升和更新。

协定目前涵盖两国在六大领域的合作，即教育和培训、金融、投资、交通、信息科技和通信，以及贸易和服务。在提升后，这六个领域连同旅游将并入名为“互联互通”（connectivity）的支柱，两国也同意划定四个新的支柱——能源联通、可持续发展、基础设施，以及数码和创新。

新加坡贸工部星期天（8月27日）发文告说，人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生和越南计划投资部长阮志勇，将在李显龙总理和越南总理范明政的见证下，于星期一（28日）交换提升协定的补充信函。

应范明政邀请，李总理星期天抵达越南首都河内展开为期三天的访问，信函交换仪式会在河内举行。

通过新越联系框架协定，新加坡和越南每年都会举行新越联系部长会议，以加强双边关系及推进两国贸易和投资关系。第17届联系部长会议星期天在河内举行，由陈诗龙和阮志勇联合主持。

贸工部：自上次会议 两国多领域取得进展

贸工部在文告中提到，两名部长领头讨论新越在能源联通、可持续发展，以及数码和创新三个新兴领域的合作，并肯定了自上一次开会以来，两国在教育、金融、交通等其他领域合作上取得的进展。

在能源联通方面，贸工部属下的能源市场管理局目前正在积极发展区域电网，让它与天然气、太阳能和新兴低碳替代方案并列本地四大供电来源。而我国有意在未来从越南输入风能。

陈诗龙说：“新加坡和越南拥有牢固且实质的贸易和投资关系。随着越南过渡至绿色和数码经济，新加坡可以在越南下个阶段的发展中，成为越南的合作伙伴。新加坡企业可以在这个牢固的基础和合作关系上，把握在新兴领域的商机。”

两名部长也在会议之外，见证新加坡科技研究局（A*STAR）同越南国家创新中心签署创新合作谅解备忘录，旨在促进两家机构在人才吸引和培育等方面的合作，以及让我国中小企业有机会在科技和生态系统研发方面打入越南市场。

新越两国的双边贸易过去10年来稳步增长，去年的双边商品贸易额同比增长16.4％，达313亿元。越南是新加坡的第11大贸易伙伴，新加坡是越南的第二大投资国。