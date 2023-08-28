两邻居六年纠纷 争走廊摆花盆

小小走廊角落引纷争，两户邻居为争摆花盆，过去六年来纠纷不断，甚至还闹上社区调解中心，最后一人被分配摆五个花盆，另一人放七个花盆。

住在榜鹅区苏芒径（Sumang Walk）第220B座组屋的吴英秀（57岁，保安）2018年尾入住新家，怎料新居入伙第一天就跟邻居起了纠纷。

“对面邻居当时已经种了很多盆栽，霸占了走廊空间，甚至已经摆放到我的家门外，我都没位放自己的花盆。”

两人为了放花盆纷争不断，邻里关系破裂，期间甚至惊动警方到场，在2021年4月更是闹上了社区调解中心（Community Mediation Centre） ，经调解后，签署了和解协议，愿意和平相处。

根据协议，双方需同意共享走廊种植植物，不可以再增加花盆的数目。双方不能在彼此屋外不必要的徘徊，只能把物品摆放在自己家外。

根据两人的说法，他们最后根据协议被分配可摆放花盆的数量，吴英秀分得五个位，邻居则分得七个位。

不过，吴英秀仍觉得被邻居针对，甚至投诉家外的五个花盆被偷，在去年4月报警。他也认为，因为邻居报警和投诉，所以这些年来当局人员和警察频频上门，干扰了他的生活。

记者星期天（8月27日）走访事发处，涉及纠纷的走廊空间呈“L”字形，就在两个单位的中间，仅有一米长宽的空间。

邻居玛丽安（63岁，收银员）受访时说，这是新建组屋，她家最先搬进来，随后就把花盆摆在外面。“他搬进来时，也没有通知我们，花盆就被他移到我们家外，然后他就摆放了自己的花盆。我也只在2021年调解那段时间报过一次警，之后就没有了。”

新加坡警察部队受询时证实接获通报，案件调查中。

完整报道，请翻阅2023年8月28日的《新明日报》。