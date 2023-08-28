水上乐园玩滑梯 妇震伤尾骨骨折

妇女到水上乐园，与孩子玩四层楼高的滑梯时疑震伤尾骨，被送往医院急救后，确诊骨折，过去一周疼痛难忍，夜不能眠。

李女士（50岁）告诉《新明日报》记者，一家四口上星期一（8月21日）到位于白沙乐怡度假村（Downtown East）的Wild Wild Wet水上乐园游玩，她带着儿子玩U型滑梯Slide Up时出了事。

她忆述，当时儿子玩了一次后意犹未尽，便陪同儿子再玩了一次。

李女士痛得不行，当下被送入院。（受访者提供）

岂料，母子俩坐着浮筏从高处猛然落地后，她突然感受到背部袭来一阵猛烈的疼痛，不禁大喊了几声，不过浮筏来回滑动，无法立即停下，让她非常惊恐。

“从浮筏下来后，我真的疼得站不起来，需要靠儿子搀扶着走路。”

她一开始还以为是轻伤，便尝试到水上乐园内的漂流河缓解疼痛，但疼痛感越发强烈，甚至痛到她眼泪直流。

当时有工作人员注意到她看起来不适，便前来帮忙在受伤部位喷气雾剂，并呼叫救护车，送她入院。

“我当时还只穿着泳衣入院，冷得瑟瑟发抖，很怕自己会瘫痪。”

根据医生的诊断，李女士的尾骨骨折（coccyx fracture），必须休养两个星期，也得避免提重物或过度用力。

“事发后受伤部位晚上疼得厉害，晚上辗转难眠。”

李女士无奈表示，第一次玩的时候没事，第二次玩却受伤，让她感到不解。

“希望管理层可以重视这次事故，积极调查真相，给我们一个交代，避免类似事情再次发生。”

根据水上乐园官网资料，Slide Up是个四层高的坡道滑梯，乘客能坐在浮筏上体验从半管滑梯高处降落的快感，再冲上对面的U形滑梯，来回滑动。

水上乐园：进行内部调查

水上乐园发言人受询时表示，已得知这起事件，目前正在进行内部调查，同时也与受影响访客沟通。

完整报道，请翻阅2023年8月28日的《新明日报》。