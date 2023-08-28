青春年华坠低谷 视障无阻她重视人生

徐玉燕（52岁）求学时热爱运动，不料19岁那年，左眼因病逐渐失明，后来右眼的视力也局部受损。突如其来的转变让正处在青春年华的她难以接受，甚至曾想过轻生，但从鬼门关被救回来后，她才意识到生命的价值，决定勇敢面对。

后来她结婚生子，目前在史蒂芬诺富特酒店当助理厨师，以积极的生活态度，为儿子树立榜样。

徐玉燕受访时说，她是因红斑狼疮而引发视力问题，胰脏也发炎，那段期间经常进出医院，一度有生命危险。“知道医生那么努力地救我，让我活了下来，我当时就想：我的人生应该是有价值的。生病了，我不能改变，但我可以选择自己要的人生。父母还健在，若我真的做出什么傻事，父母岂不是更伤心？”

她在振作后到新加坡视障人士协会学习点字，接受培训，后来通过协会介绍当过接线员和文员，也曾在餐馆Dining In The Dark（意为“在黑暗中用餐”）当过厨房助手。

儿子出生后，她放弃工作，在家照顾孩子。虽然母亲也会帮忙，但她尽量亲力亲为，为儿子冲凉，包办家务事。眼看儿子准备上大学，她觉得是时候重返职场了。

徐玉燕说：“太久没工作，会觉得越来越没自信。我要去看看世界，不要成为井底之蛙。我要给孩子做个榜样，我能独立赚钱，不能因为看不到，就坐在家里。”

徐玉燕一年多前通过视障人士协会找到目前的工作。她在访问中不只一次赞扬雇主“勇敢”，敢请一名视障者到厨房工作。她起初也担心给同事添麻烦，但酒店厨师都愿意指导她，循序渐进地为她安排合适的工作，从旁观察，照顾她的安全。她不能靠近火炉，主要帮忙切蔬菜、面包和处理冷食等。

徐玉燕说：“同事让我觉得自己是被接受的，给我信心。当然，也要经过磨合。我希望更多人能有同理心，不要把残障者当作另类。视障或残障者也不必感到羞耻，我们也要给自己机会。”