淡马锡初级学院明年1月搬到前淡滨尼初院的临时校舍,屹立在校园数十载,由首届校友请本地雕塑家黄荣庭为母校创作的塑像,也将移到临时校园,待淡初在原址的新校完工后,重回原址。

除了这座名为“淡马锡先驱”(Pioneers of Temasek)的塑像,第二届校友送给淡初、同样由已故文化奖得主黄荣庭创作的雕刻壁画“生命之光”(Light of Life),以及配合25周年校庆,由视障雕塑家陈为达制作的“风中舞者”(Dancers in the Wind)塑像,也将搬到临时校舍。

创校46年的淡初是政府设立的第二所初院。教育部四年前宣布展开初院校园更新计划,为三所初院展开重建工程,淡初是其中一所。另两所是已合并的安德逊实龙岗初院,以及裕廊先驱初院,工程将在空置的校舍展开。淡初将从11月起,分阶段搬离勿洛南的现址,待新校竣工后于2028年搬回,目前在筹备相关事宜。