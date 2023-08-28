多次对女佣呼巴掌动粗 雇主夫妇判监赔钱

尽管被男雇主与妻子虐打，女佣也没有举报两人，直至另一名女佣看见她脸上的伤势，拍下照片并上载脸书，夫妻俩虐佣的行径才被揭发，两人也因此被判罪成入狱。

被告王成祥（47岁）面对两项蓄意伤人控状，他的妻子金燕（36岁）则面对四项蓄意伤人与一项动粗的控状。两人不认罪，经审讯后被判罪成，星期一（8月28日）接受判刑。丈夫被判坐牢13周，妻子则被判坐牢28周，两人也分别被令支付1000元和2500元的赔偿金给女佣。

这起虐佣案发生于2017年7月至隔年1月之间。受害女佣鲁丁（31岁）来自印度尼西亚，这是她首次到新加坡工作。

根据控方的立场，金燕经常对鲁丁发脾气和动粗，尤其是当她觉得鲁丁没把八岁儿子和七岁女儿照顾好的时候。王成祥从妻子那里得知这些事件后，也会生气地处罚女佣。

有一次，儿子伸手触摸使用中的电饭锅，结果手指被烫伤起泡，金燕发现后打了鲁丁至少两个巴掌，并且拉扯鲁丁的马尾，趁鲁丁跌倒在地时再往她胸口踢了一脚。王成祥回家得知儿子手指受伤后，也动手掌掴女佣。

另一次，鲁丁跟随被告一家人到中国旅行，期间因找不到被告女儿的梳子，挨了王成祥一巴掌，跌倒时额头还撞到一扇门。回国后，被告的儿女有一次爬上家中客厅的一张桌子，金燕责怪鲁丁没把孩子照顾好，气得冲进卧房对鲁丁打了至少两个巴掌。

2018年1月3日，金燕指示鲁丁把儿子的校服晾干，但鲁丁却把校服放入水盆中。金燕发现后把女佣叫到面前，她先掌掴鲁丁，再拉扯鲁丁的头发，接着捉起一把玩具吉他朝鲁丁的脸颊打下去。在金燕动手的过程中，玩具吉他也当场被砸破。王成祥迟些时候回到家，被告知此事后也掌掴鲁丁。

隔天，鲁丁带被告女儿到游乐场玩耍，另一名印尼籍女佣发现鲁丁脸上满是伤痕，追问下得知鲁丁被雇主虐待。女佣拍下鲁丁脸颊的伤势后上载脸书，另外一名女佣看到照片后报警。

王成祥与金燕不服所判，将针对罪成和刑罚提出上诉，法官批准两人保释在外，等候上诉案的审理。（人名译音）