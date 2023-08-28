人力部加强对各高风险行业稽查和审计力度

在接下来的两个月，人力部将加强对各风险较高行业，如建筑业和制造业等的稽查和审计行动，提高多50%的力度。

人力部工作场所安全与卫生司长孙伟杰星期一（8月28日）带领稽查员，到吉士德路（Gilstead Road）一个公寓建筑工地进行检查，发现多个安全疏漏后发出停工令。

例如，工地的内部管理不妥当，钢筋、钉子等在地上随处可见，可能使工人滑倒、绊倒和跌倒。一些突出钢筋也可能刺伤工人。

另外，工地多处的安全与防范措施没有落实到位，存在工人可能从高处坠落的风险。这包括电梯井以及工地顶层的施工处没有设防护栏、高空工作台上也没有安装救生绳、楼梯无把手等，工人稍有不慎便可能从几米高的楼层坠落。

人力部在完成稽查工作后，向负责工程的建筑公司Trinity Construction Development发出停工令。这家公司必须按人力部的指示，纠正安全隐患并检查过关才可以复工。

人力部：人们对工作场所安全问题缺乏责任意识

孙伟杰说，这次的稽查行动是在高度安全戒备期结束后，对工作场所安全采取的强化措施之一。“我们对工作场所事故的调查发现，人们对于工作场所的安全问题普遍缺乏责任意识和重视。正如我们今天在这个工地看到的那样，基本的监管措施并不到位。在一些事故中，我们发现员工没有遵守正确的安全程序。”

值得注意的是，此次稽查行动中也发现的潜在高处坠落风险，正是去年工作场所重伤和死亡的第二大肇因。

为提高工作场所安全，当局将对有疏失的责任方做出相应处罚，包括罚款和发出停工令。严重违规的公司还须聘请外部审计师，对工作场所安全与卫生流程进行彻底审查。

另一方面，高风险领域公司的首席执行官或董事会成员必须参与的“高层管理人员WSH课程”，从9月1日起也在线上推出。建筑业、制造业、运输与仓储业和海事业等高风险领域的企业高层可在线上上课，以便更好地了解工作场所安全与卫生方面的责任。

从10月1日起，违例记分制度（Demerit Point System）将扩大到制造业。

当局呼吁各行业保持警惕，把工作场所安全放在第一位。当局也鼓励工人与公众通过SnapSAFE网站，及时举报不安全的工作场所。