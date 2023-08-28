新越探讨提升关系 望成为全面战略伙伴

新加坡和越南的关系近年来更上一层楼，两国将探讨把现有的战略伙伴关系，提升至全面战略伙伴关系。

目前在越南访问的李显龙总理，星期一（8月28日）会见了越南总理范明政，两位领导人肯定新越之间长期的友谊和极佳的关系。

根据外交部同日发出的文告，两名领导人同意加强在再生能源、碳信用和数码经济等新兴领域的合作。鉴于合作范围扩大，他们同意往后每年举行总理间的会议，以讨论双边议程和两国共同关注的课题。

“由于两国近年来的关系取得质量上的提升，两名领导人也同意探讨，是否有可能在未来把双边关系升格为全面战略伙伴关系，并指示官员跟进，待下一次的年度总理会议时汇报情况。”

新加坡和越南于1973年建交，今年正逢两国庆祝建交50周年，以及成为战略伙伴10周年。

按照外交词汇，全面战略伙伴比战略伙伴高一个级别，仅次于盟友。澳大利亚于2015年成为我国的全面战略伙伴。

李总理和范明政乐见两国这些年来，在贸易和投资、安全防务、教育，以及人力资源发展方面建立了实质的合作，也赞扬越新工业园自1996年以来，在推动越南发展扮演的角色。

新越都主张根据国际法建立基于规则多边秩序

两人也针对区域和国际局势发展交换意见，包括缅甸和南中国海的形势。新越两国的战略观点类似，都主张促进亚细安的中心地位，以及根据国际法建立开放和基于规则的多边秩序。

李总理此行是对范明政今年2月到访我国的回访。范明政星期一上午在越南主席府为李总理举行欢迎仪式，晚上则与夫人黎氏碧珍设宴款待李总理和夫人何晶。

范明政在晚宴上致祝酒词时说：“自越南加入亚细安以来，新加坡始终是越南最重要的伙伴，陪伴越南走过发展和融入国际社会的旅程。对越南来说，新加坡一直是一个奋发进取、努力学习和创新、善用人才、努力建设纪律社会，以及积极适应时代变迁的国家。”

他认为，两国的关系是亚细安内的典范，充满活力且卓有成效，可作为推广区域和全球团体合作的模式。

李总理说，作为亚细安成员国，本区域的稳定和繁荣与新加坡和越南休戚相关。

“随着地缘政治的紧张局势加剧，我们必须更紧密地合作以维持亚细安的中心地位，以及基于规则的多边秩序。这些原因都让我有信心，我们的关系会在未来数十年继续茁壮成长。”

李总理同一天也个别会见了越南共产党中央总书记阮富仲、国家主席武文赏和国会主席王庭惠，以及到胡志明纪念堂献花圈。

外交部说，李总理与越南领导人探讨如何加深双边和多边合作，以及讨论两国皆关注的区域和国际局势发展。李总理欢迎他们到访新加坡，进一步深化彼此的关系。