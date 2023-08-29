《联合早报》推出学生投函新园地 首场工作坊反应踊跃

《青年视角》9月6日起每周三将刊登学生的投函。

想呼吁社会大众或机构采取实际行动，为延缓气候变化尽一分力？关心“低头族”现象，想奉劝年轻人别太专注使用手机，以致忽略安全或身边的人？

无论课题大小，只要在籍学生有自己的想法或观点，或有改善建议，即日起可投函至《联合早报》言论版即将开辟的《交流站·青年视角》新园地，争取发表机会。《青年视角》9月6日起每周三将刊登学生的投函。

《交流站·青年视角》是《联合早报》配合百年报庆版面革新，所推出的新版面，目的是扩大与青年读者的接触。

《联合早报》星期一（8月28日）在中正中学（总校）举办首场《青年视角》校园工作坊，由言论组评论员李跃汉讲述议论文写作技巧，引导学生加强对社会课题的观察力和表达能力。

在约90分钟的工作坊中，李跃汉为学生勾勒写作手法几大要点，包括准确交代时间、地点和环境特点等细节、具体描述所观察的现象或事件、清楚说明事件的影响，以及提出解决方案。至于题材，他鼓励学生就广泛课题坦诚地抒发看法。

逾100名学生参与了这次活动，他们不仅踊跃提问，也在现场实践所学，提交自己撰写的文章。学生针对国内外以及身边大小事提出看法和建议，包括环保的重要性、减少食物浪费、如何防止诈骗案件、“低头族”沉迷手机的潜在危险、校园霸凌，以及学生面对的课业压力等。

到场视察工作坊的《联合早报》副总编辑王彼​得给学生​打气，​告诉大家不必把华文表达能力视为投稿的障碍。

“有些学生可能会顾虑，自己还是学生，文章还写得不好，没有信心投​稿……其实​交流站与其他早报园地不一样，比如不是文艺创作，不追求文字要无懈可击，真正要考验的是你们​的理性思维，对社会有没有深刻的观察，和独到的​见解​​​​​​​。”

​这些达标了，投函若被选中，交流站编辑会做修饰，确保论述通顺和准确​，才会刊登。

三名中二生郭艺林、黄宏卉和林诗婕分别针对男女平等、学生饮食健康，以及邻里的积水问题提出意见，他们现场完成的文章，皆言之有物获得特别表扬。

黄宏卉（14岁）凭着观察及教师和母亲的反馈，指出不少学校食堂售卖零食和油炸等较不健康食品。她建议食堂售卖这些食品时可搭配其他健康选项。

“工作坊锻炼我的组织能力，让我更清楚地把想法表达出来，让别人理解我的观点。”

中正总校校长姚至轩对学生积极认真参与工作坊表示欣慰。

“同早报合作举办工作坊是要鼓励学生关注时事。我们的教师经常把时事和生活化课题融入教学。希望学生接下来把投稿交流站视为一种学以致用的方法，认识到学习华文不仅是为了写作文或做理解问答，而是有实在用途，离开校园后也继续接触和使用华文。”

有兴趣投稿的各校或理工学院学生，可将文章电邮至：zbyanlun@sph.com.sg。文章题目注明《青年视角》，投稿者也须注明真实中英文姓名、联络号码或电邮、学生身份，以及就读的学校。