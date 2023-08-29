三总统候选人对国家储备金等课题发表看法

总统候选人尚达曼认为，在允许政府动用国家储备金之前，总统必须确保这笔辛苦积攒下来的钱得到明智且公平的使用；另一候选人陈钦亮强调储备金必须用于保障人民的利益；黄国松则指出，储备金应该造福当代新加坡人和后世子孙。

参加本届总统选举的三位候选人，星期一（8月28日）晚间参加由CNA主播奥代莉（Otelli Edwards）主持的总统候选人论坛。

回答有关动用储备金的提问时，尚达曼说储备金除了让人们渡过难关，也要确保中低收入者得到帮助，为经济复苏掌握新技能。

陈钦亮认为，总统必须有辨别储备金使用是否恰当的能力。“我肯定会仔细审视，动用储备金的时候是不是为了人们好，以及使用的方式是否得当。”

曾经在新加坡政府投资公司（GIC）任职多年的黄国松则会关注政府是否考虑其他筹措资金的途径，以及政府财政收支的细节。

50分钟直播节目涵盖九道问题

长约50分钟的直播节目涵盖九道问题，包括候选人要如何说服选民他们没有将总统选举政治化、如何在国际舞台上代表新加坡，以及怎么团结这个国家。

谈到如何打造包容社会时，尚达曼说他打算成为一名“活跃的总统”，支持公民社会组织、非政府组织以及志愿者团体推动的倡议。

陈钦亮则会延续总统慈善活动的美好传统，侧重帮助80岁以上的年长者，让更多人为这些有价值的事业做出贡献。

黄国松会推动新加坡人的互助精神，以及让志愿者和看护者得到更多支持。“我希望总统能够成为首席志愿者，激励所有志工尽最大的努力。”

至于如何与年轻新加坡人建立联系以谱写国家的下一个篇章，黄国松和陈钦亮都指向社交媒体。黄国松通过社媒触及年轻人时，感觉他们对未来充满焦虑。“我们必须有能力鼓励年轻人，如果他们努力学习、努力工作，他们在新加坡的机会良多。”

陈钦亮则希望把对他有用的建议传达给年轻人，包括如何管理财务。

尚达曼提出，每个新加坡人的潜力远比一般所认知的来得大，要通过集体支持，让每一个人成为自己故事中的英雄，这包括让教师特别关注能力较弱的学生。

他也认为，应避免给候选人贴上是否曾是党员这类过于简单的标签。他不点名地反问，如果拥有一家依赖政府合约的建筑公司，或依靠政府资金的基金管理公司，是否就算不独立。

“不一定，这取决于你的性格、你过往的表现记录。我想说避免简单的标签，让这是个人之间的竞争。”

黄国松则强调，他是这次选举中唯一无党派的候选人，要进行非政治化的选举，没有比候选人无政治派别更好的保障措施。

陈钦亮认为，最重要的是能理解和解决人民面对的问题，政治活动占用应该用于解决问题的时间。

谈到如何扮演国家首席外交官的角色，黄国松指出GIC在40多个国家有投资项目，他过去到过很多地方，与许多国家的政要和商界领袖关系良好，也能跟他们展开有意义的谈话。

他说：“新加坡虽然是个小国，但我们是有影响力的。不过，影响力会取决于总统和政府投射国家声誉的能力。”

尚达曼在总结发言时重申对新加坡感到乐观。国内国外发生的很多事情让人悲观，但新加坡人总能让他乐观看待未来。他希望人们能够投他一票，为全体新加坡人乐观的未来投下一票。

陈钦亮主要关心须和外国人竞争，也很难找到好工作的年轻人，指出男性还要履行国民服役义务。年轻人也要面对高昂生活费，无法负担房价等。他表示会与政府合作寻找更好的解决方案。

陈钦亮发言完毕，主持人提醒观众，若没有政府建议，民选总统不能就立法或政策公开发表意见。