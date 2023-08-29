讨好客户部门经理 女高层送3万元红包贿金

塑料公司女高层为讨好顾客部门经理，不仅带对方到KTV消遣，还在10年内一共给了对方2万9000元红包行贿，星期一（8月28日）被判坐牢六周。

被告是63岁的卓玫兰（译音），案发时是Honfoong Plastic Industries私人有限公司的高层，她面对10项抵触防止贪污法令的控状。

案情显示，被告公司经营制造塑料零件的生意，她在2005年负责一名顾客订单。

被告发现，顾客不时会委派一名高级经理到公司位于峇淡岛的工厂，检查塑料零件的品质。被告在与高级经理接洽时，发现对方会对塑料零件的生产过程挑毛病，以致被告公司职员需花上好多时间去满足对方的要求。

被告认为有必要和高级经理建立良好的工作关系，因此在取得公司董事的批准后，自2007年起，每三个月会带高级经理到KTV娱乐消遣。

到了2010年，被告决定在农历新年期间，以给红包的方式贿赂高级经理。被告发现，对方在收到红包后，对被告公司职员没那么苛刻，而且还会与被告公司职员们一起想办法解决问题。

被告每年给的红包钱介于2000元至5000元间，贿金记在公司账目，当做娱乐消费。

被告在2019年递交辞呈后，甚至还自掏腰包，包了3000元红包给高级经理。她在离开公司前，通知接替她职务的同事，说公司有给高级经理红包的习惯。同事听懂被告的话，在被告离职后继续给高级经理红包。

完整报道，请翻阅2023年8月29日的《新明日报》。