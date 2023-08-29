美妆达人挥巧手 二手芭比也能七十二变

热爱美妆和穿搭的陈颖迷上为芭比娃娃变装，在她的巧手下，许多被别人玩旧了、脏乱的芭比被赋予全新的美貌，还拥有专属的衣服、包包和首饰。

陈颖（31岁，自由职业）说，自己从小就爱打扮，上小学时就已经会买化妆品来研究各种妆容，长大后还曾尝试经营自媒体当美妆博主，收获超过1万名粉丝。

四个月前，她在二手网站看见有人售卖旧的芭比娃娃，便萌生了帮它们变装的想法。于是，她开始收集各种类型的芭比，截至目前已淘了接近100只不同年代生产、不同肤色和身材，包括残障穿义肢的芭比娃娃。

收到芭比以后，她会先把它们的脏衣服脱下来清洗，然后用热水和护发素整理乱糟糟的头发。接着，再用卸甲水把芭比原有的妆容擦干净，然后使用丙烯颜料和线描笔为芭比进行改装。

她说，由于芭比的脸很小，加上眼睛鼻子都不立体，所以上妆时非常考验功夫，通常改一个头大约需要两至三个小时，而且过程也很费神。“除了颜料，我也会加上自己的一些化妆品如腮红、高光、眼影和假睫毛，让它们的妆容更精致。”

另外，她也会根据每个芭比的风格来为它们购买和搭配全套的衣服、包包和鞋子，甚至还会帮它们美甲和烫发。当陈颖把改装后的成品分享到网上后，风格突出的芭比也吸引了不少人前来询问能不能购买。

“尽管改装的过程很疲惫，但是我很享受看着它们一点一点变美的样子，有时还会忍不住一天内改三到四个芭比，沉浸在这种放松的状态里。我觉得比起其他的人形娃娃，芭比长得可爱又甜美，放在家里也不会觉得害怕。”