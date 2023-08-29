达士岭五房式组屋148万元转手刷新纪录

达士岭一个五房式组屋单位本月以148万元转手，刷新五房式组屋转售价纪录。

房地产网站EdgeProp Singapore的数据显示，达士岭（The Pinnacle@Duxton）的一个五房式单位最近以148万元易手。这个单位在28楼至30楼，剩余屋契约86年。

促成这笔交易的房地产咨询公司合登亚洲（Huttons Asia）副处长张科铨说，此单位面积约1151平方英尺，相当宽敞，售价相当于每平方英尺1285元。此外，此单位在高楼层，海景一览无遗，自然光线充足，屋内也很通风。

他接受《联合早报》访问时指出，这个单位独特之处还包括窗户可以全面拉开，与其他只可半推开的单位不同。单位与单位之间也有一定距离，让人感觉隐私受到保护。因此，这个单位只用了一个月的营销时间，在8月10日达成交易。

达士岭第1D座的这个五房式组屋单位在高楼层，海景一览无遗，自然光线充足，屋内也很通风。（受访者提供）

据了解，买家是一对年轻夫妻；卖家则是退休人士，把五房式单位卖掉后，搬到更小的单位。

针对五房式组屋转售价再创新高，ERA产业研究咨询部主管麦俊荣分析说，公寓价格不断上涨，发展商开盘价格越来越高，促使无法负担公寓的购屋者转向组屋，推高了组屋需求，转售价也跟着走高。

另一方面，达士岭本身有三个特点，使它成为购屋者的“抢手货”。

第一，达士岭的地理位置优越，位于广东民路（Cantonment Road），是最靠近中央商业区（CBD）的组屋区。邻近中央商业区的组屋有限，在选择不多的情况下，达士岭尤其吸引在中央区和附近工作的上班族。

第二，达士岭是本地最高的组屋，也是世界最高的公共住宅。那里有七座大楼，建筑面海，难得的海景是吸引买家的因素之一。麦俊荣估计，本地不会再出现与达士岭条件一样的新组屋。

第三，政府刚宣布新的公共组屋分类制度。达士岭继续属于其中的黄金（Prime）地段组屋，就是指在市中心或市区边缘地区、公共交通方便和设施齐全地段上的组屋。

在这之前，碧山的怡然阁（Natura Loft）一个五房式私人组屋单位在7月以143万元易手。中峇鲁的茂源台（Moh Guan Terrace）一个四房式组屋单位以150万元转手，创下四房式组屋转售价新高。