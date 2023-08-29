10亿元洗钱案34人名单公布 宝石贸易业者促审查业务

10亿元洗钱案两名被告苏海金和苏宝林的妻子，名列律政部发出的通告上，通告中也出现一些疑在中国被通缉的犯罪分子的名字。

律政部星期天（8月27日）向宝石和贵金属经销商发出电邮通告，呼吁他们审查旗下的交易和业务，以评估是否涉及近期的10亿元洗钱案。通告指新加坡警察部队从案件中起获250个名牌包和手表、270件首饰和两根金条。

通告也附上一份34人名单，当中包括8月16日因涉嫌伪造文件和洗钱等多项罪行被控的10名被告和他们的关系人。10名被告是苏海金（40岁）、苏宝林（41岁）、苏剑锋（35岁）、张瑞金（44岁）、林宝英（43岁）、王水明（42岁）、陈清远（33岁）、苏文强（31岁）、王宝森（31岁），以及王德海（34岁）。

根据《联合早报》取得的通告，名单除了上述10人，还有苏海金的妻子伍琴，以及苏宝林的妻子马宁的名字。伍琴上星期三（23日）在丈夫的案件过堂时，身穿名牌外套，带着儿子出现在国家法院。苏海金在庭上也要求见家人，在获得法官批准后，通过律师的手提电脑向家人挥手。

四人与中国通缉犯同姓名

此外，名单上有四人与被中国通缉的嫌犯同名同姓，他们是苏永灿、王火强、王斌刚和王水挺。

据中国媒体报道，2015年，湖南省桂阳县公安局在侦办一起网络赌博案的过程中，发现王德海、苏剑锋、苏文强、王火强、苏永灿涉嫌重大，涉案金额巨大，严重侵害群众利益，社会影响恶劣。

鲁中晨报官网8月15日报道，王水挺与王水明一同涉及网络赌博相关的犯罪，被淄博市公安局博山分局要求尽快投案自首。

至于王斌刚则因与他人在菲律宾克拉克建立鸿利国际中文网站，经营不同的赌博项目，于2015年被中国法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币300万元（约55万新元）。报道指，他在2014年3月将赌博网站迁至柬埔寨运营。

新加坡宝石贸易商协会主席比拉尔（Mohamed Bilal）受访时告诉本报，协会收到这类通知时，会立即发给旗下的26个会员，以协助调查。他说，截至星期二（29日），还没收到有会员可能与上述34人交易的信息。“协会经常与会员分享律政部发出的不同信息，包括警告和建议，并提醒会员遵守新加坡法律。”

被通缉八人身份未明

目前，除了10人被控，还有12人正协助调查，八人被通缉，警方并未透露八名被通缉者的身份。不过，一般相信上述名单中的余下24人，包括正在协助调查的12人，以及被通缉的八人。本报就此向内政部查询，至截稿前仍未获得回复。

这起案件上星期三首次过堂，因涉案金额庞大，警方需更多时间调查，被告也继续还押。10人的案件星期三（30日）将再度过堂。