李总理：提升双边关系须加强实质合作 我国盼与越南开放航权续飞第三国

新加坡和越南有意提升关系成为全面战略伙伴，这除了是标签上的改变，两国也须加强实质合作。我国希望谈论多年的航权开放课题，最终可以在关系升级后落实。

配合李显龙总理访越，外交部星期一（8月28日）宣布，新越两国会着手探讨把目前的战略伙伴关系升级为全面战略伙伴关系。

李总理星期二（29日）结束越南行程前，接受本地媒体访问时说，全面战略伙伴是个“标签”，但两国外交部须达成协议，决定标签内容。“在全面战略伙伴关系下，我们要展开哪些新的合作。当你改变标签时，实际上内容也要加强。”

他说，新加坡非常关注，并已向越南提出的其中一个领域是航空服务协议。这不仅是加强两国的航空服务，而是指第五航权，尤其是在货运方面。

开放第五航权 助扩大飞行网络和增加经济收益

开放第五航权意味着，我国的航空公司可以在飞抵越南后，在当地接载搭客或取货，再原机续程到另一个国家；越南的航空公司也能在抵达我国后，原机到其他国家。这有助两国航空公司扩大飞行网络，增加航空和物流业的经济收益。

李总理2017年访问越南时，曾向越方提出这项建议。

新加坡和越南于1973年建交，2013年成为战略伙伴，今年刚好满10周年。

越南总理范明政星期二为越新工业园推广活动致辞时说：“我们有能力把两国的关系提升至更高的水平，尤其是在李总理此行之后。我们会专注于对接两个经济体，尤其是在数码和绿色转型等新领域。”

新加坡是越南的第二大投资国，对于我国是否也能从越南的投资中受益，李总理认为，就算越南在我国的实物投资不多，但对越南的投资能够为新加坡人在越南和本地创造就业机会。因为一些生产、服务和总部职能仍会设在新加坡。

两国总理这两天见证了支撑两国经济合作的新越联系框架协定，以及多项谅解备忘录的签署和更新，越南政府也批准兴建四座新的越新工业园。

谈到此行的收获，李总理以华语回答记者提问时形容：“这次是很丰硕的旅行。”

李总理说：“总的来说，我们跟越南的合作是很现实，很具体的。越南对发展的态度和理念，跟我们的也相当能够配合，所以我相信我们的合作前途是很乐观的。”

李总理星期二在范明政的陪同下，到访河内国家大学，也与参加首届新加坡越南青年领袖交流计划的青年领袖见面。

李总理在访问中特别提到，范明政花了很多时间陪他一起出席活动，两人建立了良好的关系。他这次有机会见到一些年轻人，让他感到非常有活力，觉得又年轻了起来。

这项交流计划由新加坡全国青年理事会和越南国家青年委员会主办，共30名年龄介于18岁至35岁的新越青年到彼此的国家参加学习之旅和讨论会等。

新加坡团领队、网络理财漫画“The Woke Salaryman”（觉醒工薪族）联合创办人何瑞明（34岁）接受《联合早报》访问时说，参加这项交流计划让他意识到一些邻国正在迅速发展，新加坡人要避免自视过高，保持开放的学习态度。

他注意到越南团队的青年领袖参与活动时都非常积极提问，见到来宾就会主动上前交谈，建立人脉。

“如果新加坡要继续成为一个成功的国家，我们至少必须拥有他国青年的能量和国际视野，别把新加坡视为唯一工作、生活和娱乐的地方，应该开拓自己的圈子。”

李总理已在星期二回返新加坡。