前财务规划师假做问卷 盗逾500女学生个资

前财务规划师故意在中学、初级学院和大学外面徘徊，假借做问卷调查，取得超过500名心仪女学生的个人资料，然后传短信骚扰对方，警方花费600小时调查。

被告冯宝宽（46岁，译音）面对21项抵触防止骚扰法令以及用非法手段获取他人资料等的控状，控方以其中13项提控，余项交由法官下判时一并考虑。被告星期三（8月30日）早上被判坐牢18个月。

案情显示，被告自2019年11月起开始干案，在多间中学、初级学院和大学外面徘徊，一旦看上哪个女学生，就谎称自己代表教育或政府机构，通过要女学生做“问卷调查”的方式，取得她们的个人资料。

被告多数向穿校服的女学生下手，在获取她们的资料后，待会考成绩放榜，再联络女学生，问她们是否有考进理想的大学。

有一名女学生在被骚扰后，停止与被告交谈。不过被告不肯放弃，他利用自己是南洋理工大学校友的身份，检查女学生是否注册在南大电邮系统里。

被告通过这个方式发现女学生考入南大后，传简讯说他知道女学生将到南大升学。

女学生不堪被骚扰，立即报警。

案情显示，被告通过“问卷调查”的方式，获取超过500名女学生的个人资料。

警方在接获报案后，通过四个警署的警力，花了600小时调查案件。

早前庭上曾揭露，被告毕业自南大，拥有特许金融分析师的资格，曾受训成为一名财务规划师，涉案后丢了工作。

完整报道，请翻阅2023年8月30日的《新明日报》。